Weihnachtsträgheit? ROLLERDISKO!

Foto: M. Rädel SO36 Außen Berlin, innen New York – oder andersrum

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kannst du im SO36 in der Oranienstraße ab 19 Uhr Musik genießen, Freund*innen treffen und dabei den Advents- und Weihnachtsspeck abtrainieren.

Über das spaßige Happening verrät das Team des Klubs: „Bei Funk, Hip-Hop und Rollerboogie können Rollschuh-Cracks und -Neulinge auf dem altehrwürdigen Parkett des SO36 lässig ihre Runden drehen und den Wochenbeginn sportlich ausklingen lassen. Und für all jene, die sich auf 8 Rollen (noch) nicht fühlen wie John Travolta: Bei der Neuauflage der Party steht zu Beginn des Abends auch ein kleiner Rollschuh-Tanzkurs auf dem Programm.“

Über die Location: Das SO36, Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit August 1978 mehr als nur ein queerer Klub oder eine Punk-, Absturz- und Konzert-Adresse. Im „ESSO“ in der Oranienstraße 190 werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho, Die Ärzte und auch DJ mikki_p.

26.12., „ROLLERDISKO – Roller Skate Disko“, SO36, Oranienstraße 190, U Kottbusser Tor, 19 Uhr, Party ab 21 Uhr, www.so36.com/rollerdisko