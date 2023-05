Wein in der Kleinen Präsidentenstraße

× Erweitern Foto: M. Rädel

An dieser Stelle gab es bis vor ca. zehn Jahren die queere Kneipe The Sharon Stonewall, nachdem diese schloss, legte hier das Team von the coven BAR los.

Aus Kitsch und Glamour wurde innen schwarzer Chic, das Publikum wurde bäriger und der Außenbereich grüner. Denn vor der Bar begrüßen einen zwei Weinstöcke, die irgendwann den Eingang zu der schicken queeren Location umranken werden. Außergewöhnliche Cocktails in stylischer Industrial-Chic-Atmosphäre, das lockt ein interessantes Publikum an, eine sympathische Mischung aus Bären, Hipstern, Anwohnern und – im positivsten Sinne des Wortes – Touristen.

Diesen Freitag sorgt hier bei „RITUALS“ DJ und Producer Bill Sanders ab 21 Uhr für die dazu passenden Beats, hier kannst du seine Sets anhören: soundcloud.com/bill_sanders.

Die Bar ist eine klasse Adresse, um nach einem langen Tag voller Arbeit, Kultur (in der Umgebung locken zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Galerien, auch die Museumsinsel und der Dom sowie die Synagoge sind nicht weit) und Shopping (Berlin-Mitte ist je nach Straße DAS trendige Shopping-Paradies überhaupt) extravagant zu genießen.

26.5., „RITUALS“, Kleine Präsidentenstraße 3, S Hackescher Markt, 21 Uhr, www.thecovenberlin.com