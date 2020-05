WELCOME interiors – Die Inneneinrichter aus Kreuzberg

Die kreativen Köpfe hinter WELCOME interiors sind Louis Beckmann, Guido Lingemann und Andreas Schramm. Sie eröffneten im Juni 2019 ihren loftartigen Showroom mit einem dazugehörigen Planungsbüro im Möckernkiez in der Yorckstraße unweit vom Park am Gleisdreieck.

Foto: welcome-interiors.com

Das Sortiment umfasst alles, was das Inneneinrichtungsherz begehrt, u. a. Sofas, italienische Küchen, Wohnaccessoires und vegane Pflegeprodukte. „Wir verkaufen nicht nur Möbel, sondern einen gewissen Lifestyle – und das auch noch bezahlbar.“ Aufgrund jahrelanger Erfahrung in der Inneneinrichtung setzen die Jungs auf kleine bis mittelgroße Hersteller aus Europa, die nicht nur durch Design und Qualität, sondern auch im Preis überzeugen. „Wir versuchen, unsere eingefahrene Branche etwas zu revolutionieren. Bezahlbare Möbel gibt es nicht nur im Internet, und unser Vorteil ist, dass wir uns individuell auf jeden Kunden einstellen können und auf ein großes Portfolio in jedem Preissegment zurückgreifen können. Da der Showroom stetig mit neuer Ware bestückt wird, warten auf unsere Kunden immer tolle Angebote.“

WELCOME interiors,Yorckstr. 26, www.welcome-interiors.com