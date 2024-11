Wellness und Spaß für deine Gesundheit

× Erweitern Foto: Freepik / drobotdean

Expand Foto: www.lush.com LUSH Rote-Bete-Saft, Himbeer- und Kurkumapulver in Weihnachtsmannform sahen nie besser aus! Die Badebombe Magical Santa pflegt und entspannt

Im Winter kann die Dunkelheit auf die Stimmung schlagen. Die Berliner Kälte kratzt beim Weg zur U-Bahn an der Haut und das Aufstehen zuvor war schon eine Herausforderung. Zeit, für schöne Dinge!

Wir haben hier ein paar Geschenktipps (etwa für Weihnachten!) und Produkte für dich, die dir und all den Beschenkten etwas mehr Lebensfreude geben können. Alles von LUSH, also fair, meist vegan und auf jeden Fall ohne Tierleid produziert. Ganz neu sind dort elf ungewöhnliche Parfüms, die „Geschichten erzählen“ und „Emotionen wecken“ sollen. Zum Beispiel „Bond Street 1972“, das mit Weihrauch und Galbanum bezirzen wird. Nur eine von vielen neuen Duftkreationen.

Die Badebombe Catch Me If You Can ist ein Weihnachtszeit-LUSH-Klassiker in Lebkuchenmenschform, die beim Sprudeln Lust macht, sofort in die Wanne zu hüfen. Und das kannst du auch ohne Bedenken ... www.lush.com

