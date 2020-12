WeltAIDSTag: Barbie, Dora und Lukas

× Erweitern Foto: M. Rädel „Für mich ist der Welt-AIDS-Tag: Füreinander einstehen und zusammenhalten für Toleranz und gegen Ausgrenzung.“ Mutter Dora, eine der bunten, quirligen und lustigen Schwestern der Perpetuellen Indulgenz

#WeltAIDSTag: Barbie

Kein Grund zu feiern, aber ein Tag, um zu gedenken. Der Welt-AIDS-Tag erinnert an die Menschen, die an den Folgen der Infektion verstorben sind.

Und der Tag ruft dazu auf, weltweit Zugang für alle zu Prävention und Versorgung zu schaffen. 2020 findet der Welt-AIDS-Tag zum 32. Mal statt.

DER SPIEGEL Aids 1983 1983 ein tödliches Rätsel: Aids.

Seit 1988 wird er jährlich am 1. Dezember begangen. Mit zahlreichen spannenden Aktionen – aufgrund von Corona vor allem online – erinnern Regierungen, Organisationen und Vereine weltweit an diesem Tag an HIV und Aids und rufen dazu auf, aktiv zu werden und Solidarität mit den von HIV betroffenen Menschen zu zeigen.

Seit Jahrzehnten gedenken wir Anfang Dezember der Opfer der einst tödlichen Bedrohung und unterstützen sichtbar (und mehr als sonst) Präventionskampagnen, die Neuansteckungen verhindern sollen. Kauft rote Schleifen, unterstützt die Aidshilfen!

1.12., www.welt-aids-tag.de

