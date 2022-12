Welt-AIDS-Tag im Theater des Westens

× Erweitern Foto: xamax Peter Plate, Ulf Sommer, Judy Winter und Klaus Wowereit

Foto: M. Rädel Theater des Westens 2020 Die Spenden wurden im Theater des Westens gesammelt

Spendensammlung und Scheckübergabe zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. – Peter Plate, Ulf Sommer, Judy Winter und Klaus Wowereit beehrten gestern das kaiserzeitliche Theater des Westens.

Judy Winter freute sich ganz zurecht: „Die Menschen haben damit gezeigt, dass Ihnen Solidarität mit HIV-positiven Menschen wichtig ist. Mit den Spendengeldern kann die Berliner Aids-Hilfe viel Gutes tun und denjenigen weiterhelfen, die es vorübergehend oder auf Grund ihrer Erkrankung auch dauerhaft nicht schaffen, das Leben aus eigener Kraft zu meistern. Sie alle haben ein Zeichen der Solidarität und der Menschlichkeit gezeigt. Dafür danke ich dem Publikum von ganzem Herzen!“

Schön, wenn sich erfolgreiche Menschen um andere kümmern! In diesem Falle waren es einmal mehr die Producer und Komponisten von Rosenstolz Peter Plate und Ulf Sommer, die zusammen mit Schauspielerin Judy Winter und Klaus Wowereit der Berliner Aids-Hilfe einen Scheck übergaben. „HIV und Aids sind in den vergangenen Jahren immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwunden. Mit der Spendensammlung holt die Crew von ‚Ku’damm 56' dieses Thema zurück in das Bewusstsein der Besucherinnen und Besucher. Dabei helfen sie bei der so wichtigen Aufklärungsarbeit, um auch Diskriminierung und Stigmatisierung zu beenden und unterstützen die beeindruckende Arbeit der Berliner Aids-Hilfe für die Menschen in unserer Stadt finanziell. Dafür sind wir als Schirmherren sehr dankbar“, so Klaus Wowereit.

Und das Rosenstolz-Duo ergänzt: „Einen riesigen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer der Berliner Aids-Hilfe, die sich schon seit Jahren so liebevoll engagieren. Ihr seid die Besten!“, freut sich Peter Plate und Ulf Sommer ergänzt: „Es ist unser Herzensanliegen, erneut ein Zeichen zu setzen im Kampf gegen HIV und Aids. Darum freuen wir uns riesig, dass das Theater des Westens, das Team von ‚Ku’damm 56 – Das Musical’ und natürlich das wunderbare Publikum so toll mitgeholfen haben.“ www.theater-des-westens-berlin.de