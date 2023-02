Welttournee zum 60. Todestag

× Erweitern Foto: Adriano Fagundes Édith Piaf

Foto: Adriano Fagundes Piaf Nathalie Lermitte als die große Piaf

„Piaf! The Show“ – die von der Kritik hochgelobte Hommage an die legendäre französische Chansonette Édith Piaf hat weltweit bei mehr als 400 Vorstellungen in über 50 Ländern bereits über eine Million Besucher in ihren Bann gezogen.

Jetzt kommt die Erfolgsshow, die – ebenso wie Piaf selbst 1957 – die New Yorker Carnegie Hall ausverkauft hat, nach Deutschland – und gastiert zum ersten Mal in Berlin: Fast auf den Tag genau 60 Jahre nach dem tragischen Tod der einzigartigen Sängerin, werden ihre Lieder am 14. Oktober 2023 auf der Bühne des Admiralspalasts noch einmal die Menschen verzaubern.

14.10., „Piaf! The Show“, Admiralspalast, S+U Friedrichstraße, 20 Uhr, www.fkpscorpio.com