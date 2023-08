Wenn die Nacht kommt ...

× Erweitern Fotos: connection-berlin.de Klubs wie das Connection trugen viel zum Ruf Berlins bei, DIE queere Metropole zu sein

Der Stillstand während der Corona-Pandemie wurde gut genutzt, verrät Sebastian vom Team des Traditionsklubs Connection.

„Durch diese längst notwendigen Maßnahmen ist nun mit viel Herzblut und Liebe zum Detail ein Klub mit 30-jähriger ** Geschichte aber frischem industriellen Design entstanden, der im Schöneberger Kiez seinesgleichen sucht.“

Via E-Mail fährt er fort: „Im Mainfloor wurde eine zweite Ebene geschaffen, auf der nicht nur wunderbar das Treiben im Klub beobachtet, sondern auch auf Augenhöhe mit dem DJ gefeiert werden kann. Aus einer langen sehr übersichtlichen Bar wurde eine gemütliche Barlounge mit Sitzmöglichkeiten und größerer Getränkeauswahl / Cocktails, von der man durch ein Fenster die Garderobe und den Eingangsbereich einsehen kann. Durch zwei weitere Speed-Bars im Mainfloor, an denen man die gängigsten Getränke bekommt, ist langes Warten fast ausgeschlossen. Die Tanzfläche ist nun klar vom Laufweg ins Basement getrennt und doppelt so groß wie vorher. Außerdem ist diese mit einer 8 Punktbeschallung ausgestattet, die das Gefühl vermittelt in die Musik einzutauchen und nicht von einem der Lautsprecher angebrüllt zu werden.“ Auch in Sachen Technik tat sich viel: „Die Lichtanlage mit ihren 16 Moving-Lights, dem 3W-Vollgrafiklaser und den 18 LED animierten Ventilatoren ist in Berlin nicht nur einzigartig sondern lässt kaum Wünsche offen. Die neue Lüftungsanlage sorgt selbst bei voller Tanzfläche für frische Luft.“ Wunderbar.

** Etwas Geschichte: Seine erste Hochzeit hatte dieser Klub ab 1974. Da eröffnete hier das „Chez Romy Haag“, Stars wie David Bowie, Freddie Mercury und Grace Jones feierten. 1983 verkaufte Romy Haag ihren Klub und ebnete so den Weg für das heutige Connection, das seit 1989 am Start ist. Der Klub setzte seit den 1990ern vor allem auf House, Techno und Elektro, verschloss sich aber auch nicht neuen musikalischen Trends. 2023 frisch und cool wie lange nicht mehr! connection-berlin.de