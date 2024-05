Wenn schon genug geredet wurde ...

× Erweitern Foto: Freepik Eine Therapie kann Paare wieder glücklich machen

Expand Foto: M. Rädel „Neben der Paartherapie biete ich selbstverständlich auch Beratung für Einzelpersonen an ...“

Im Prenzlauer Berg findest du eine Anlaufstelle für deine psychischen Sorgen. Der Sozialpädagoge und Familientherapeut Florian Klampfer betreut hier schwerpunktmäßig Paare.

„Eine Paartherapie in meiner Praxis in Berlin Prenzlauer Berg kann den Fokus zurück auf die Liebe lenken und in kürzester Zeit wieder Entspannung in die Beziehung bringen und den Fokus zurück auf die Liebe lenken. Sie kann Antwort geben auf die wichtige Frage: Gehen oder bleiben? Und nicht zuletzt kann sie bei einer fairen Trennung unterstützen, wenn es keinen anderen Weg mehr gibt“, so der Familientherapeut auf seiner Homepage. Neben seiner „Live-Beratung“ bietet Florian Klampfer auch Onlineberatungen an, und das sowohl via E-Mail als auch über den Weg der Chatberatung – also eine Möglichkeit für jeden im „eigenen geschützten Rahmen“ am PC zu Hause zu bleiben und doch Kontakt aufzunehmen und die Sorgen und Ängste oder Schwierigkeiten zu thematisieren, die den Patienten beschäftigen. www.beratungspraxis-klampfer.de

Wir sind auch auf Instagram: