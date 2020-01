Foto: www.frau-tonis-parfum.com № 33 – VILD: Ein Unisexduft (Thymian, Safran und Wildleder) für Rebellen

In Berlin-Mitte, ganz nah am Checkpoint Charlie mit seinen Touristenmassen, findet sich eine duftende Oase des guten Geschmacks: Frau Tonis Parfum in der Zimmerstraße 13.

2009 von Stefanie Hanssen und Christoph Niedermeier gegründet, spezialisierte man sich in dieser Werkstatt der Düfte von Anfang an auf Manufaktur-Parfums in BAUHAUS-orientieren Verpackungen. „Less is more“: Die Kreationen sind klar und schmeichelnd, der Laden elegant.

„Die Duftpalette ist unisex und reicht von der wunderbar naturnahen Linde Berlin über das spritzig belebende Berlin Summer bis hin zum exzentrischen Veilchen, das in den 1920er Jahren bereits die legendäre Marlene Dietrich begeistert hat“, verraten sie auf ihren Flyern und auf der Homepage. Wir entdeckten eine Duftprobe auf der Fashion Week und waren sehr angetan, einmal mehr. Unser Tipp ist der Duft No. 22 namens Hamburg. „Klar und elegant wie der Hohe Norden (...). Maritimen Noten paaren sich mit Pfefferminze. Feine Zedern- und Sandelhölzer sowie zarte Irisblüten machen ihn herrlich geheimnisvoll.“ Ideal für alle, denen Understatement und Klasse wichtiger sind als lauter Hype.

www.frau-tonis-parfum.com