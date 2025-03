Was für ein Trio! Lars Eidinger & WestBam/ML & K-Paul

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Steht auf Technolektro: Lars Eidinger (aufgenommen im „Irrenhouse“)

Herrlich. Technolektro voll auf die Fresse! Die Punkwurzeln der Musiker und der Musikart kommen beim brandneuen Track „Entertained“ genauso gut zur Geltung wie der Spaß an Tanz und Klubs.

Techno-Legende, „Love Parade“-Ikone und „Mayday“-Miterfinder WestBam („One World One Love Parade“, „And Party…“, „Sunshine“, „Celebration Generation“ oder auch „Oldschool, Baby“) beweist mit diesem äußerst vergnüglichen Brett, das er zusammen mit der einen Hälfte von Lexy & K-Paul produziert hat, dass er immer noch ganz genau weiß, was in den Klubs abgeht – und was #mensch gerade braucht, wenn überall in der Politik lauter Populisten an der Macht sind. Und der renommierte und ausgezeichnete Schauspieler Lars Eidinger macht im Video auch mit. Schau dir WestBam/ML & K-Pauls „Entertained“ direkt mal bei uns an, der Clip ist unser Video des Tages. Und nachträglich alles Gute zum 60. Geburtstag, WestBam!

Expand Foto: O. Babenko WestBam

Seit den 1980ern ist der am 4.3.1965 in Münster geborene WestBam (Maximilian Lenz) weltweit einer der erfolgreichsten DJs und Produzenten. Seine Hits beeinflussten maßgeblich Techno, Rave und Elektro. Mit „Sonic Empire“ schaffte WestBam zusammen mit den Members of Mayday eine Nummer eins in den Hitlisten, sein Album „GÖTTERSTRASSE“ erreicht Platz 12 der Hitlisten in 2013 – sein bisher größer Erfolg in den Album-Charts.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Wir sind auch auf Instagram: