Whitney-Houston-Hommage

× Erweitern Foto: Randee St. Nicholas Whitney Houston Unvergessen: Whitney Houston (9. August 1963 – 11. Februar 2012)

Eine Hymne über die Liebe zu sich selbst, „The Greatest Love of All“, war einer ihrer größten Hits. Doch genau daran scheiterte letztendlich.

Whitney Houstons Musik und Hits wie „Higher Love“, „It’s Not Right but It’s Okay“ und „How Will I Know“ sind aber bis heute unvergessen. Das feiert auch diese Show mit der Sängerin Belinda Davids.

„Trotz meiner Gottesgabe ist es nicht einfach, über 20 Whitney-Houston-Songs pro Abend zu singen, manchmal fünf oder sechs Abende pro Woche. Es braucht eine Menge Disziplin und Routine, damit ich diese unglaublichen Lieder Abend für Abend so gut wie möglich darbieten kann“, verrät die Sängerin über ihre Arbeit an der Show „The Greatest Love of All“, die ab Ende März zu sehen sein wird. „Gesanglich die größte Herausforderung ist definitiv ,I Have Nothing'. Der Refrain ist so wichtig, um ihn stimmlich richtig hinzubekommen; diesen Song zu singen wird nie einfacher, selbst nach ein paar tausend Mal!“

„The Greatest Love of All: A Tribute to Whitney Houston starring Belinda Davids", 26.3., Berlin, Admiralspalast, 27.3., Leipzig, Haus Auensee, 28.3., Dresden, Kulturpalast, 31.3., Erfurt, Alte Oper