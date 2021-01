Wie schön, es ist #WINTER!

× Erweitern Foto: M. Rädel Schnee, Stadt, Winter Der Blick aus dem Fenster lockt nach draußen

Foto: M. Rädel Schnee, Winter, Neukölln, Berlin Auch in Neukölln ist es nun pittoresk

Schnee in Berlin, das ist eine Weile her. Und natürlich zog und zieht es dann auch alle raus an die schneebeflockte Luft und in den Matsch.

Und gerade jetzt tut es gut, kann man doch weder in die Restaurants, die Klubs oder Bars gehen, um abzuschalten und Spaß zu haben.

„Corona beweist: Du kannst Dich Jahrzehnte mit universitärer Forschung zum Thema beschäftigen, hast nen Professor Doktor erarbeitet und bist mit globaler Wissenschaft vernetzt, um gut Bescheid zu wissen, aber Karl-Günther aus Bottrop klickt 30 Sekunden durch Facebook und weiß es besser“, Professor Dr. Christian Drosten, zitiert auf der Website www.haeft.de

Wichtig ist es, sich weiterhin an die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu halten. Also daran zu denken, Masken zu tragen und auch Abstand zu halten.