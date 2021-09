Wiedereröffnung! Das SO36 feiert

× Erweitern Foto: M. Rädel so36

Seit über einem Jahr hatte DER Klub in Kreuzberg 36 geschlossen, am Samstag geht es ab 22 Uhr fulminant weiter mit dem SO36 und der vom queeren Mitarbeiter*innenteam gepflegten queeren Kultur.

Seit 1978 ein Safe Space für Avantgardist*innen, Dragqueens, Punks, Rocker*innen, Schlager-Freund*innen, House-Meister*innen, Queers, Trans*, Eurodance-Fans und Performer*innen aller Genres, seit 2020 zu, nun wieder da. Gefeiert wird das ganz groß mit „TANZ LUST BAR KEITEN“, ohne Maske und ohne Abstand, aber geimpft oder genesen, es gilt 2G.

Musikalisch gibt es alles, was Spaß macht auf die Ohren: „Einmal querbeet durch das Musikrepertoire des SO36 tanzen wir bis der Morgen graut“, so das SO36-Team via E-Mail an uns. Wir freuen uns wahnsinnig!

Über das SO36: Die Lokation wurde Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, seit August 1978 wurde es vor allem als Konzerthalle und Klub genutzt, aber auch (Nacht-)Flohmärkte lockten Besucher an. Schon immer war das SO36 mehr als nur ein queerer Klub oder eine Punk-, Absturz- und Konzert-Adresse. Im „ESSO“ in der Oranienstraße 190 werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho (großes Bild ganz oben), Die Ärzte und auch DJ mikki_p. Und genau hier lernten wir einst Gloria Viagra kennen.

11.9., TANZ LUST BAR KEITEN, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 22 Uhr, www.so36.de