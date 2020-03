★ Klangkunstwerke an dunklen Tagen

× Erweitern Foto: The House of Red Doors Wilde Renate ELSE

Foto: M. Rädel The Shredder Eat Lipstick The Shredder und Betty Dynamite werden aus ihrer WG im Prenzlauer Berg mitmachen

Künstler von der Wilden Renate in Berlin und aus Brandenburg werden dich heute ab 20 Uhr mit ihrer Kunst beglücken. Und nicht nur von dort aus. „The House of Red Doors: Quarantine Special“ nennt sich das (internationale) Ereignis, das dir etwas Ablenkung bringen wird und Künstler wie The Shredder und „Jewish Grandma“ Nana Schewitz vereint.

„Das ist unser erstes Experiment mit Live-Streaming und die meisten aus unserer Crew sind an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt eingesperrt“, verrät das Künstlerkollektiv auf Social Media.

„Wir werden jedoch versuchen, dir einige kreativ gestreamte Ereignisse zu präsentieren, die gleichzeitig in Berlin und im Rest der Welt stattfinden. Diese Streamings sollen dir helfen, ein paar Stunden dieser verrückten Zeit zu entkommen!“

Wilde Renate

♥ Du kannst den beteiligten Kreativen und Avantgardisten auch helfen: „Das ist natürlich auch eine Spendenaktion. Wie du weißt, wurde in diesen äußerst unsicheren Zeiten unser gesamter Lebensunterhalt im Wesentlichen auf unbestimmte Zeit gekündigt ... “ Daher kann man hier spenden: paypal.me/BadBruises

Wer die Wilde Renate, die ELSE oder Künstler aus diesem alternativen Klub-Kosmos im Friedrichshain nahe dem Treptower Park mag, der sollte (jetzt, nie) nicht geizig sein! Immerhin brach für die Klubs und deren Mitarbeiter (Runner, DJs, Kasse ...) durch die Corona-Pandemie fast alles weg. www.badbruises.com