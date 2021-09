Willkommen, BORIS JELIC!

× Erweitern Foto: M. Rädel Der schwedische Sänger Boris Jelic und Gastgeberin Chantal

Foto: M. Rädel House-Meister DJ Divinity

„Ladies and gentlemen, the fabulous Chantal“ – Wenn dieses Intro zu ihrem eigenen Elektro-Track „House of Shame“ erklingt, weiß man, es geht los, das queere und mitunter circensische Showvergnügen.

Heute Nacht ist der Singer-Songwriter Boris Jelic zu Gast, der „elektronische Ballerei im Hip-Hop-Gewand“ präsentieren wird. Schon 2019 war er im Suicide Circus bei Chantal zu erleben und räumte ab, es wird also garantiert wild!

Davor und danach legen gleich drei populäre Musikmischer und Producer Tanzmusik auf: DJ Divinity, DJ Jaycap und DJ Maringo. Es gilt 3G und vor allem alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und ja, ABBAs Livestream kannst du ganz entspannt und begeistert einige Stunden zuvor genießen. Und zwar hier.

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 21 Uhr