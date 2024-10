„Willkommen Lebenslust“ – am Bahnhof Zoo

Expand Foto: www.palazzo.org Brandneu ist auch die Show mit dem Titel „Unikate“, die mit einem Programm voller Kontraste und einzigartiger Charaktere beste Unterhaltung garantiert

Am 9. November feiert der „Kolja Kleeberg & Hans-Peter Wodarz PALAZZO“ die Premiere seiner 16. Spielzeit in Berlin – natürlich mit einem neuen Menü und neuer Show.

Die Dinner-Show komprimiert an jedem einzelnen Abend ihrer Spielzeit vieles von dem, was das Leben erst lebenswert macht: Höchster Genuss, ansteckender Humor, großartiges Entertainment, beste Geselligkeit und ein ganz besonderes Ambiente – das alles verschmilzt im Spiegelpalast, sodass einzigartige Momente entstehen. Eine weitere Zutat des Erfolgsrezepts von „PALAZZO“ liegt in dem Spannungsverhältnis zwischen Verlässlichkeit und Überraschung, das die Dinner-Show ihren Besucherinnen und Besuchern von Jahr zu Jahr aufs Neue garantiert: Die Grundzutaten eines „PALAZZO“-Abends wie das köstliche Vier-Gang-Menü, das unterhaltsame Programm und die außergewöhnliche Atmosphäre bleiben im Kern konstant, jede Spielzeit bietet aber dennoch frischen Show-Spaß und neue Gaumenfreuden. Das wird auch wieder vom 9.11. bis zum 9. März 2025 während der 16. „PALAZZO“-Spielzeit an dem bekannten Standort am Bahnhof Zoo nicht anders sein. Ein Muss! www.palazzo.org

Besuch uns auf Instagram: