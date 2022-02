EURO DIVA 2022 ♛ Willst du mitmachen?

Am 5. Mai wird DER queere (Streaming-)Event „EURO DIVA 2022 – The international Tunt* Contest“ über die Bühne gehen. Du kannst dich jetzt mit einem (Drag-)Video bewerben.

Wer sich in der Show von Fistina Sprudel und Ruth Stone präsentieren will, der muss in die Puschen kommen. Bis zum 6. März solltest du dein Video (oder auch nur eine E-Mail) an eurodiva2022@googlemail.com geschickt haben, um ins Auswahlverfahren zur Drag-Revue zu kommen.