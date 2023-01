Wintergarten Varieté Berlin – „GOLDEN YEARS“

Damals wie heute heißt es: „In Berlin vor allen Dingen Wintergarten!“ Die Gäste erwartet ein Abend, der elegantes Varieté Noir präsentiert, garniert mit feinsten Gaumenfreuden.

Eine Vorstellung, wie sie vor 100 Jahren im alten Wintergarten an der Friedrichstraße hätte stattfinden können – und wie sie so in den gerade angebrochenen neuen 1920er-Jahren nahe dem Potsdamer Platz stattfindet: im Wintergarten Varieté Berlin.