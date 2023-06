Wintergarten: „3. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“

× Erweitern Foto: Paul Madeley Marshall Arkley

Foto: Eve Saint Ramon La Big Bertha

Als wäre es im Sommer in Berlin nicht schon heiß genug! An zwei Tagen im Juli schickt sich Dragqueen Sheila Wolf an, den Berliner*innen noch mehr anzuheizen – und sie ins Wintergarten Varieté an der Potsdamer Straße zu locken.

Via E-Mail verrät die glamouröse Gastgeberin, die „Teilzeit- Rockabella und Burlesque-Fashionista“ Sheila Wolf: „Das Leben hält schon genug Grenzen für jeden parat“, sie setzt auf „humorige Interpretation klassischer Rock’n’Roll und Burlesque Geschichten“ und natürlich „verzaubernde Rollenwechsel zwischen Männlein und Weiblein“. Und das alles in einem wirklich schönen Varieté in Berlin-Mitte.

2. – 21.7., „3. BOYLESQUE DRAG FESTIVAL“, Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, S+U Potsdamer Platz, Einlass 19 Uhr, Shows um 20 Uhr und 21 Uhr, www.boylesque-festival.de