Wir gratulieren: „50 Jahre sonntags-club“

sonntags-club In der Rhinower Straße Mitte der 1990er

Geburtstag, Kuchen Alles Gute zu 5 Jahrzehnten!

Dass es dieses in der DDR entstandene queere Projekt gibt, sei dem Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ von Rosa von Praunheim zu verdanken, wird schriftlich vom Team des Schwulen Museums verraten. Gut, dass diese DDR-Queers West-Fernsehen empfangen konnten!

Sonntags-Club Gegründet wurde das alternative Beratungs- und Kulturprojekt einst in der DDR

Der damals skandalöse Film inspirierte 1973 die Gründer*innen dazu, die Homosexuelle Interessensgemeinschaft Berlin“ (HIB) auf den Weg zur bringen. „Wie an vielen anderen Orten in Deutschland entstand aus der darin eingeforderten Selbstreflexion der Wunsch nach Austausch und Aktion. Das in die Tat umzusetzen war schwierig. Politische Organisationen außerhalb der staatlichen Strukturen waren in der DDR verboten, Zusammenkünfte wurden überwacht“, so das Team des Schwulen Museums.

„Die Zulassung als Verein wurde bis zur Wende verweigert, unter dem unverfänglichen Namen Sonntags im Club fanden HIB-Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten statt. 1990 fand der sonntags-club endlich eine offizielle Struktur als eingetragener Verein, öffentliche Unterstützung – und Räumlichkeiten, die schon bald zu klein für die Anliegen und die Mitglieder wurden. Zunächst in der Rhinower Straße, ab 1999 in der Greifenhagener Straße angelangt, wurde der sonntags-club zu der wichtigen Institution für unterschiedlichste Gruppen der LGBTIQA*-Szene, als die man ihn heute kennt“, verrät das Museum via E-Mail. Hier wirkten und wirken Community-Größen wie Tima die Göttliche, Charlotte von Mahlsdorf (1928 – 2002) und einst auch Maria Psycho zu ihren Punkzeiten. Über 20 Gruppen der Community kommen hier zusammen, um sich zu helfen, Kultur zu genießen und auch um zu feiern ... Anlässlich des 50. Geburtstags eröffnet am 20. Juli die Ausstellung „lieben. kämpfen. tanzen. – 50 Jahre sonntags-club“ im Schwulen Museum, die bis zum 31.12. laufen soll. Wir legen sie euch hiermit ans Herz.

20.7. – 31.12., „lieben. kämpfen. tanzen. – 50 Jahre Sonntags-Club“, Schwules Museum Lützowstraße 73, www.schwulesmuseum.de, die Eröffnung im sonntags-club ist etwas später, am 29.7., www.sonntags-club.de