Foto: D. Lässig Spielbank Berlin Highlight am Kurfürstendamm – Spielbank Berlin feiert Einjähriges

Spielbank Berlin

Wir gratulieren! Seit einem Jahr hat der Berliner Prachtboulevard in der City West eine neue Sehenswürdigkeit: Am Kurfürstendamm 31 an der Ecke Uhlandstraße residiert im ehemaligen BWM-Haus die Spielbank Berlin und feierte im Juni ihr einjähriges Jubiläum.

Das markante Landmark-Gebäude wurde im Inneren umfassend umgebaut, um so ein modernes und elegantes Casino zu erschaffen, das ein Spielerlebnis der Extraklasse verspricht. Hochwertige Materialien und ein ansprechendes Designkonzept schaffen eine großzügige Atmosphäre. Auf einer Spielfläche von rund 1.000 Quadratmetern auf zwei Ebenen bietet das Casino im Obergeschoss das sogenannte „Klassische Spiel“ an fünf Tischen mit einem Ultimate-Texas-Hold’em-, zwei American Roulette- und zwei Black-Jack-Tischen, die von 40 TouchBet-Roulette-Stationen ergänzt werden. Das Highlight im Obergeschoss ist der lichte Lobbybereich mit einem spektakulären Blick auf den Kurfürstendamm. Nach dem Passieren des Empfangs im Erdgeschoss hat der Gast die Wahl zwischen 100 Spielautomaten der modernsten Generation. Auf beiden Ebenen rundet ein vielfältiges gastronomisches Angebot das Besuchserlebnis ab.

Gerhard Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der Spielbank Berlin freut sich, dass der neue Standort so gut angenommen wurde: „Die Spielbank Berlin und der weltberühmte Kurfürstendamm gehören einfach zusammen, das belegt die sehr gute Besucherresonanz in unserem ersten Jahr. Die Standortqualität ist unvergleichbar und zieht neben Touristen und Berliner Gästen auch zahlreiche Prominente an“. Insgesamt verfügt die Spielbank Berlin in der Hauptstadt über vier Standorte, die über die ganze Stadt verteilt sind: Am Potsdamer Platz, am Alexanderplatz, an der Ellipse Spandau und am Kurfürstendamm. Zweifelsfrei hat sie mit dem jüngsten Standort am Ku´damm ein Highlight geschaffen!

Spielbank Berlin, Ku’damm 31, täglich 11 – 03:00 Uhr, www.spielbank-berlin.de