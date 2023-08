Wir gratulieren zu 10 Jahren „Pornceptual“

× Erweitern Foto: M. Rädel Pornceptual Die Zwillinge Chris und Eric Phillips von „Pornceptual“.

Diesen Samstag wird der erotische, mitunter skandalöse und immer begeisternde Klub-Party-Kunst-Fetisch-Body-Positivity-Erfolg Pornceptual ein Jahrzehnt jung. Wir wünschen nur das Beste!

Gefeiert wird das Jubiläum am 12. August ab 23 Uhr in der Alten Münze am Alexanderplatz in Mitte. Und das bis 12 Uhr am Sonntag!

2013 ging das Berliner Happening an den Start, um queere Erotik zur Kunst zu machen. Unterschiedlichste Queers aller sexuellen Identitäten und Fetische tanzen zusammen zu avantgardistischen Beats, feiern das Leben und genießen Kunst angesagter Künstler*innen der LGBTIQ*-Community. Fast immer gibt es eine erotische Performance oder Installation. 2020 schaffte es „Pornceptual“ sogar in die Nachrichten, als die Polizei eine Veranstaltung aufgrund von (angeblichen) Verstößen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auflöste. „10 Years PORN by Pornceptual“ wird kommenden Samstag sicherlich erneut für Aufsehen sorgen ... Angekündigte Künstler*innen sind unter anderem Carlos Valdes, Miss Bashful, Noporn, OMOLOKO und Tijana T.

12.8., „10 Years PORN by Pornceptual“, Alte Münze, Molkenmarkt 2, S+U Alexanderplatz, 23 Uhr, pornceptual.com