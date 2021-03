× Erweitern Foto: M. Rädel Kaey Betty Kaey (links) kommt ursprünglich aus Halle. Und Betty aus Rostock.

Foto: M. Rädel Mittlerweile sieht Betty oft aus wie eine solvente Dame aus Düsseldorf – Farben mag sie

Betty BücKse und Kaey sorgen am kommenden Freitag wieder für Zerstreuung im Corona-Lockdown-Klimawandel-Querdenkerstress-Alltag. Und widmen sich der guten, hm, nein, der alten Zeit.

Um 20 Uhr startet am Freitag „Wir hatten ja nix!!! Die Mutter-Tochter-Ost-West-HIT-SHOW“ auf Facebook.

Darum geht es: „Die Ostperlen Betty BücKse und Kaey beglücken ihr Publikum mit schlimmschönen Shownummern, Kinderbildern, Produktpräsentationen und Ratespielchen“, so die beiden Szenesterne auf Social Media. Gesendet wird aus den Räumen der AHA-Berlin (Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft), einer 1974 in West-Berlin gegründeten Community-Initiative. West und Ost gut gemischt in einer Show, so muss das sein. Spaßiger kann eine Facebook-Show kaum werden ... Spenden kann man hier: Money_Money_Money und hier geht es zur Veranstaltung: DDR_Kaey_Betty