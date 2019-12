Wohlfühl-Burger bei Peter Pane

× Erweitern peter pane

Burger-Restaurants sind beliebt und das Angebot in den urbanen Metropolen ist vielfältig. Bei Peter Pane lohnt sich das genaue Hinschauen – und natürlich das Schlemmen!

Saftige Burger aus verschiedenen Brotsorten mit Rind- oder Hähnchenfleisch, vegetarischen oder veganen Varianten belegt, dazu frische Salate, krosse Fritten mit leckeren Dips und zum Schluss ein süßes Dessert – schon die Peter-Pane-Speisekarte lässt kaum Wünsche offen.

Mit aktuell 33 Restaurants bundesweit ist Peter Pane zwar eine Restaurant-Kette, die sich aber trotzdem angenehm vom Mainstream abhebt – denn Personality und Individualität werden hier sorgfältig gepflegt. Das beginnt schon bei der Inneneinrichtung: In warmen Holz- und Naturtönen gehalten und detailverliebt mit vielen Lichtobjekten gestaltet, wird der Style jedem Restaurantort angepasst, um jeweils eine gemütliche Klubatmosphäre mit Wohlfühleffekt zu schaffen. Zum Konzept gehört daher ebenfalls eine gut sortierte Bar mit frischen Longdrinks und Cocktails. Auch das Peter-Pane-Personal glänzt mit dem Charme der Individualität und ist genauso bunt wie die Gäste. Und die treffen sich hier vom Mittagstisch bis zum After-Work-Dinner oder Party-Warm-up. In Berlin findet man Peter Pane inzwischen an vier verschiedenen Orten. Auch im malerischen Potsdam gibt es ein Lokal, direkt neben dem Landtag Brandenburg.

Peter Pane – Berlin und Potsdam, tägl. 11 Uhr – open end, mehr Infos über www.peterpane.de