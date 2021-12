× Erweitern Foto: Gavin Evans Jack Woodhead

Wenn eine queer-glamouröse Persönlichkeit wie Jack Woodhead am Heiligen Abend die Bühne betritt, wird es funkeln und blinken, kleine goldige Engelchen schießen Pfeile des Amor durch die Nacht, Gin und Wiskey statt Myrrhe und Weihrauch fließen in Strömen. Mit dabei sind auch Mark Wartenberg and Jess Gadani.

24.12., Jack Woodhead: Woodhead's Wonderland, Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, U Spichernstr., 22 Uhr