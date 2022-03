× Erweitern Foto: M. Rädel

XPOSED Queer Film Festival Berlin

Auch dieses Jahr werden queere Filmliebhaber*innen und ihre Freund*innen auf ihre Kosten kommen, denn das Team des XPOSED Queer Film Festivals hat eine Fülle unterschiedlichster LGBTIQ*-Filmkultur und -kunst zusammengesammelt und präsentiert sie dir kuratiert und eingebettet in ein abwechslungsreiches Programm.

Die 16. Ausgabe des XPOSED Queer Film Festival Berlin findet vom 26. bis 29. Mai 2022 statt. Dem Anspruch, queere Filme und Filmemacher*innen zu fördern, bleibt XPOSED auch in schwierigen Zeiten treu. Deshalb wird 2022 der Queer Short Film Fund zum achten Mal ausgerufen. Ab sofort und noch bis zum 3. Mai können sich Filmemacher*innen mit ihren Drehbüchern und Konzepten bewerben! Die eingereichten Projekte sollen Sichtweisen auf queere Themen eröffnen, die über gewohnte LGBTQIA-Repräsentationen des Mainstream-Kinos hinausgehen. Fünf Projekte – egal ob in fiktionaler, dokumentarischer, animierter, experimenteller oder essayistischer Form, aber mit einer maximalen Länge von 10 Minuten – werden für einen öffentlichen Pitch am 28. Mai im aquarium (Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin) ausgewählt.

Der Queer Short Film Fund, anlässlich des 10. Festivaljubiläums ins Leben gerufen, unterstützt seit 2015 queere Kurzfilmproduktionen. Die eigens für den Film Fund einberufene Lolly Award Jury wird das Gewinner-Projekt küren. Der Fund ist mit einem Geldpreis von 1.500 Europrämiert, einem Gutschein für Drehequipment im Wert von 2.000 Euro, bereitgestellt von 25p* cine support, einem zweitägigen Grading inkl. Conforming mit anschließendem Erstellen einer DCP und eines Web Screeners im Wert von 3.000 Euro, bereitgestellt von Planemo, plus einem Gutschein im Wert von 3.000 Euro für die Audio-Postproduktion in den BUFA Synchron-Studios, sowie Nutzung des Atelier Gardens Co-Working Space. Darüber hinaus wird der Fund von einem Mentor*innen-Programm begleitet: Ein*e Branchenkenner*in berät den*die Gewinner*in in fünf Sitzungen von der Drehbuchentwicklung über die Produktionsphase bis hin zur Postproduktion.

26. bis 29.5., XPOSED Queer Film Festival, www.xposedfilmfestival.com