★ Eine zauberhafte Outfit-Party

× Erweitern Britt Günther Krabbenhöft Foto: M. Rädel Stilvoll in Berlin-Mitte: Britt Kanja und Günther Krabbenhöft

Foto: M. Rädel Mode

Und noch eine neue queere Veranstaltung in Berlin-Mitte, diesmal mit und von zwei Mode-Ikonen. Die beiden Sterne legen Mitte Februar im Klub Beate Uwe ganz nah am Alexanderplatz los.

„Seid schräg, individuell, besonders, zauberhaft, glitzernd, fröhlich, glamourös, wild und bunt. Macht Zirkus, schminkt Euch hübsch und glitzernd und zieht Euch etwas Wunderbares an. Aber seid vor allem Ihr selbst, mit Eurem eigenen Style“, wird auf Social Media aufgefordert. Gewinnen kann man auch etwas, den „Zauberhaftestes Outfit“.

Foto: M. Rädel Günther Krabbenhöft und Fixie Fate Günther und Fixie, aufgenommen im Suicide Circus 2019

Zudem gilt: „Jeder, der am Eingang mit einem tollen Style erwischt wird, bekommt einen Getränkebon von uns. Die Preis-Verleihung wird ebenfalls gedreht und wird Teil des neuesten Streiches von Britt und Günther.“ Die Veranstaltung im Beate Uwe startet schon um 20 Uhr, soll aber bis in die frühen Morgenstunden andauern ...

15.2., „Zauberhafte Outfit-Party“ mit Britt und Günther, Beate Uwe, Schillingstraße 31, U Schillingstraße, 20 Uhr

Foto: Manolo Ty / www.manoloty.blogspot.com Günther Krabbenhöft

Zu Günther Krabbenhöft

2016 wurde er von den Lesern der Zeitschrift GQ unter die Top 10 der „100 bestangezogenen Männer in Deutschland“ gewählt, mittlerweile gehört der 1945 in Hannover Geborene zu den populärsten „alten“ Models.

Auf seine Kleidung angesprochen sagte er uns einmal: „Ich habe einen eigenen Stil, den ich gerne trage, da ist Mode, also sind die aktuellen Modeströmungen nie so das Thema.“ In Berlin trifft man ihn tanzend auf der Straße oder in den queeren Klubs der Stadt.