Zelebritäten!

Queere Partys wie „Chantals House of Shame“ machten den Friedrichshainer Suicide Club auf dem Berliner RAW-Gelände beliebt – auch bei Promis wie Richie Rich (Bild ganz oben, links), Dr. Motte, Jade Pearl Baker und den Diven von „RuPaul's Drag Race“.

Denn besonders donnerstags zeigt der Suicide Club die Vorteile seiner spannenden Innenarchitektur mit den vielen Klubräumen – zwei davon werden von DJs bespielt – auf verschiedenen Ebenen, dem Hofgarten (auch im Winter schön!) und den Holzkabinen am Eingang. Was #mensch auch immer dort machen will, hier geht es ...