Interview: Zoe Rasch vom „Pride Month“

Die Berliner CSD-Parade soll am 22. Juli mit dem Motto „Be Their / Our Voice – Für mehr Solidarität + Empathie“ stattfinden, es gibt aber mehr als diese Demo. Wie auch letztes Jahr einen ganzen „Pride Month“. Die Kuratorin Zoe Rasch nahm sich etwas Zeit für uns.

Erst mal ein Blick zurück: Wie zufrieden wart ihr alle mit dem „Pride Month“ 2022? Gibt es Dinge, die ihr besser machen wollt? 2022 war ein tolles Jahr – aber erst der Anfang. In diesem Jahr sind wir vier Personen im Kuratoren-Team. Wir können so einfach mehr Programmpunkte planen und sind auch durch unsere verschiedenen Identitäten und Netzwerke diverser aufgestellt. Der Pride Month wird in diesem Jahr also noch umfangreicher werden.

Worauf können wir uns dieses Jahr freuen? In diesem Jahr sind wir mit fünf Schwerpunktthemen angetreten: Neben HIV / Aids sind auch Regenbogenfamilien, Kink & Fetisch und Bi+ & Poly Lebensweisen unser Fokus. Osteuropa ist wie im letzten Jahr eines unserer Topics. Da gibt es einfach immer noch großen Bedarf an Austausch und Unterstützung. Neben vielen Terminen aus der Community, auf die wir hinweisen, organisieren wir Panels und Workshops, präsentieren Podcasts und bringen Netzwerke zusammen. Es ist im Grunde für alle was dabei.

Darfst du schon etwas über den Auftakt verraten? Unseren Kick-off des Pride Months zelebrieren wir gern in einem größeren Rahmen. Wo das genau stattfinden wird, steht noch gar nicht fest. Wir wirbeln noch! Fest steht allerdings, es wird der 28.6. sein und wir werden gemeinsam mit „Queens Against Boarders“ etwas Wunderbares auf die Beine stellen.

Worauf freust du dich dieses Jahr besonders in Sachen CSD und „Pride Month“? Besonders viel Herzblut stecken wir in die Panels, um einen Austausch zu Themen wie FLINTA, Trans, Bisexualität oder auch zu Mental Health zu fördern. Hier schaffen wir Räume, sich zu informieren, sich auszutauschen und zu vernetzen. Großartig wird auch die Sober Party im SchwuZ – „Queers with Lemonade“. Einfach mal was Neues wagen. Dafür sind wir ja auch da.

*Interview: Michael Rädel

