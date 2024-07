Zur Ruhe kommen im Treptower Park

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Das historische Restaurant Haus Zenner ist ein im klassizistischen Stil erbautes Berliner Traditionslokal

Entspannen, das wollen wir alle. Vor allem Großstädter sehnen sich nach dem Glück im Grünen, haben aber meist keinen Garten und selten nur einen Balkon. Gut, dass es Parkanlagen wie den Treptower Park gibt.

Hier trifft die wunderbare Architektur des 19. Jahrhunderts auf die strengen Beete der DDR, auf prächtige Naturdenkmäler (Eichen ...) und auf günstige Softeis-Buden. Ein abwechslungsreicher Ort, um sich zu erholen! Wer richtig und gut essen gehen will, dem sei hier das Haus Zenner empfohlen. Das historische Restaurant (Alt-Treptow 15) ist ein 1821 – 1822 im klassizistischen Stil erbautes Berliner Traditionslokal und verfügt über eine enorm große Terrassenfläche zum Wasser hin. Der Treptower Park selbst entwickelte sich ab 1876 aus einer „geregelten Anpflanzung von Gehölzen bei Treptow“ **. So viel Grün, so viel Geschichte!

Wer was erleben will: Hier gibt es jede Menge Tretbootangebote, Kajaks, Restaurants auf dem Wasser und immer mal wieder (spontane) Raves im Park oder auf der „Insel der Jugend“. Dann ist es aber erst mal vorbei mit der Ruhe ... ** Quelle: Wikipedia

