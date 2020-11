Zusammenhalten und unterstützen, das ist Community

Die Folgen der weltweiten Corona-Pandemie treffen die Szene hart. Auch die 1974 gegründete AHA-Berlin ist davon betroffen. Doch man kann helfen.

„Aufgrund der neuen Corona-Beschränkungen müssen wir alle unsere Pläne für November neu überdenken“, so Sebastian Vetter vom Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin) e.V. via E-Mial. „Unser Sonntagscafé kann unter den neuen Auflagen leider nicht stattfinden. Dafür gibt’s jetzt jeden Sonntag Die AHA zum Mitnehmen – SOLI & TO GO. Es lohnt sich also trotzdem, an der AHA vorbeizukommen.“