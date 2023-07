SCHWUZ: Zwei der vielen Highlights

Der 1977 gestartete queere Klub SchwuZ läuft einmal mehr zur Höchstform auf und präsentiert für Juli und August spannende und vor allem auch extrem unterhaltsame Events.

So locken am CSD-Samstag im Juli unter anderem Dragqueen Jacky-Oh Weinhaus, DJ LCavaliero, DJ Paderkid, Exildiscount, Jana und Katana Six (Bild oben) in die Rollbergstraße 26.