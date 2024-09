Zwei Jahrzehnte „HustlaBall“

× Erweitern Foto: M. Rädel Dan Reffesch, KitKatClub 2018

Im Oktober wird das Jubiläum groß und wild gefeiert. Wir gratulieren dem Team des „HustlaBalls“ zum 20. Geburtstag!

Der Partygeburtstag wird natürlich im legendären KitKatClub in Berlins Mitte begangen und der Klub wird zu diesem Anlass auch so richtig verwandelt, wie vorab vom Team des „HustlaBalls“ verraten wird: „Wir werden den KitKatClub in einen Dschungel verwandeln“ Roar! Gefeiert wird die „HustlaBall Jungle Edition“ ein ganzes Wochenende lang, vom 17. (Galerie Newman) bis zum 19. Oktober (Ritter Butzke). Als DJs angekündigt werden unter anderem Maringo, Chris Becker und Skippo.

Etwas Geschichte: Seit 2003 ist er eine feste Größe im Berliner und auch in manchem bundesweiten Partykalender. Am 25. März 1998 fand er in der legendären Hustler-Bar Stella’s in New York City zum ersten Mal statt – als eine Party der auf rentboy.com inserierenden Sexarbeiter. Schnell wurde daraus eine sexgeladene Tanzparty für alle Arten Mann samt Show und Preis. Wer schon alles da war? Zum Beispiel Vadim Romanov, Johan Volny, Hans Berlin und auch DJ Micky Friedmann.

17. – 19.10., „HustlaBall Jungle Edition“, KitKatClub, U Heinrich-Heine-Straße, Berlin, www.hustlaball.de

