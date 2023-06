Zweimal Amy Strong!

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong Die queere Aktivistin und Influencerin Amy Strong ist eine der ganz populären Dragqueens der Community

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2021 September Chantal und Amy

Diese Dragqueen ist so gut im Geschäft wie nur wenige Berliner Künstler*innen, kaum eine Woche, in der es nicht mindestens eine Veranstaltung mit der sympathischen Glamourösen gibt.

Die queere Aktivistin Amy Strong setzt sich mit Workshops, Moderationen, via der Musik und natürlich als Show-Drag für eine bessere und diversere Welt ein. Und unterhält ihre Fans ganz prächtig. Dass sie auch etwas zu sagen hat, zeigt sie regelmäßig im SchwuZ, ihre fulminanten Shows sind in Berlin immer wieder im „Irrenhouse“ und bei Chantal zu erleben.

Und genau dort, in „Chantals House of Shame“ im Suicide Club auf dem RAW-Gelände, tritt sie heute Abend auf. Ab 23 Uhr öffnen sich die Pforten zum Partyglück. Wer heute, also unter der Woche, nicht kann, der sollte am Samstag zur „Rose Kennedy“ pilgern, auch dort ist Amy Strong zu erleben.