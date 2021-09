Österreich – wir kommen!

× Erweitern Foto: pez Seefeld

Der Katzensprung vom Bermudadreieck ins Nordend bringt uns direkt zum Scheffeleck am Fuß der Eckenheimer Landstraße und zugleich ins Seefeld, wo wir uns unversehens in Tiroler Terrassenstimmung wiederfinden: Unter roten Schirmen mit vielen belebten Tischen und Bänken mit Besteckkrügerln.

Dass man hier draußen vom Service freundlich angeschmunzelt wird, in kurzer Hose und rot-kariertem Hemd, verbirgt auch die Maske nicht. Kein Wunder, denn der Kellner weiß etwas, was wir noch nicht wissen: Hier gibt es gleich köstliche österreichische Küche und zwar in ordentlichen Portionen. Wir werden fest-zarte saftige Steaks aus der Rehkeule serviert bekommen mit Pilzragout, Preiselbeersauce, Erdäpfelstampf und knackigem Salat (23,50 Eur) und ein in der Pfanne serviertes Tiroler Gröstl mit Tafelspitz (12,90 Eur). Und wir werden uns die Finger lecken, denn sowas Leckeres hatten wir lange nicht. Am Schluss haben wir mehr gegessen, als wir dachten, bereuen keinen Bissen und schmunzeln zurück.

Seefeld – Neue Tiroler Küche, Scheffelstr. 1, Frankfurt-Nordend, Tel 069 95508639, Mo bis Sa 17 – 23, So und Feiertag 12 – 23 Uhr, www.seefeld-frankfurt.de