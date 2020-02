Über die Grenzen des Körpers

× Erweitern Foto: Juul Kraijer Juul Kraijer Juul Kraijer „Untitled“

Die Arbeiten der niederländischen Künstlerin Juul Kraijer erscheinen wie entrückte Traumsequenzen: Gezeichnete Körper lösen sich im Schlaf in Fischschwärmen auf oder verschmelzen mit Moosen, Büschen und knorrigen Ästen zu einer Waldlandschaft; eine Fotografie zeigt ein von Schlangenkörpern umringtes Gesicht – wie das Haupt der Medusa. Traum oder Alptraum?

Für die Künstlerin ist der Körper reines Medium, um geistige Zustände oder Gefühle zu visualisieren:

„Der Körper als Gefäß, als Träger von Bedeutung, einer Bedeutung, die Körperform angenommen hat. Verkörpert. Dieses Wort ist perfekt: Körper – verkörpert“,

sagt Juul Kraijer über ihre Arbeiten.

Widmete sie sich im Studium vornehmlich der Zeichnung – mitunter monumentale Kohlezeichnungen, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind – so arbeitet die in Rotterdam lebende Künstlerin heute auch mit Skulpturen, Fotografien und Videofilmen. 60 ihrer Werke zeigt das Museum Sinclair Haus in einer Einzelausstellung, die wie immer von einem umfangreichen Programm begleitet wird.

1.3. Vernissage, Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, 11 Uhr

am 11.3. um 19 Uhr ist Juul Kraijer zu Gast im Museum Sinclair Haus und spricht mit hr2-Kultur-Redakteurin Daniella Baumeister über ihre Kunst, www.museum-sinclair-haus.de