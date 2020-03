„Das Monster“ – Madame Nielsen

× Erweitern Foto: Sofie Amalie Klougart Madame Nielsen

Die rätselhafte Madame Nielsen veröffentlicht mit „Das Monster“ ihren zweiten Roman in deutscher Übersetzung – und wieder wird der Leser überwältigt von einer wahren Flut an Worten, detailliert-sezierenden Betrachtungen, satirischen Seitenhieben, sich immer weiter fortspinnenden Assoziationsketten und Sätzen in einer Länge, die jeder Lektor gnadenlos wie genüsslich streichen würde.

Bei ihrer Lesung in Frankfurt sollte in der Tat ein als zu lang empfundener Satz im Lesemanuskript nicht vorgetragen werden; Madame hat ihn natürlich trotzdem mit einem verschmitzten Lächeln rezitiert. Denn die Endlosigkeit ermüdet den Zuhörer nicht, sondern nimmt ihn mit auf einen rasanten Trip ins Kopfkino:

Wir sind im New York der späten 80er Jahre. Ein Europäer kommt in die Metropole, um bei der Performancetruppe „The Wooster Group“ zu hospitieren. So skurril ihm tagsüber die Performance-Proben erscheinen, bei denen fast nichts geschieht, so absonderlich gestalten sich seine Abende in seiner Herberge, einem klaustrophobisch engem, velourverkleideten Apartment. Seine Gastgeber, ein bizarres Zwillingsbrüderpaar, verwickeln ihn dabei Nacht für Nacht in ein sich immer wiederholendes, kurioses Ritual, in dem er wie in einer Zeitschleife gefangen scheint: „Du weißt nicht mehr, was du tust, denkt er, tu einfach das, von dem du nicht weißt, was es ist, tu’s so präzise wie möglich, bis es Form annimmt und sich zeigt, sodass nicht nur du, sondern die Welt sehen kann, was es ist“, heißt es dazu auf Seite 184. Ein im wahrsten Sinne des Wortes mitreißender Roman!

Zur Autorin: Madame Nielsen ist eine Art geschlechtsneutrales Alter Ego des Künstlers Claus-Beck Nielsen – 2001 entledigte er sich seiner kompletten Identität und tritt seitdem lediglich als so etwas wie ein „Verwalter“ einer Wesenseinheit auf; deren Performances hat die Figur Madame Nielsen in ganz Skandinavien berühmt gemacht.

Madame Nielsen, „Das Monster“, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, www.kiwi-verlag.de