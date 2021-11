„Erwachsen“ mit Jasper Nicolaisen

× Erweitern Foto: Querverlag Jasper Nicolaisen

Am Welt-AIDS-Tag lädt die AIDS-Hilfe Mainz zu einer Lesung mit dem in Berlin lebenden Autor Jasper Nicolaisen in die Bar jeder Sicht.

„Erwachsen“ ist eine kunterbunte Regenbogenfamiliensaga, die mitunter an schrille Almodóvar Filme erinnert: Als Thomas‘ Ehemann bei einem Autounfall tödlich verunglückt, steht Thomas vor dem Nichts und stellt sein ganzes Leben in Frage – ist er vielleicht sogar bisexuell?

Mitten in dieser Lebenskrise büchst auch Thomas‘ Sohn aus und macht sich auf den Weg zu seinem Großvater, dem berühmten Fotokünstler Edgar Edel. Thomas hat den Verdacht, dass sein Vater in mysteriöse Vampir-Geschichten involviert ist. Der turbulente Roman behandelt humorvoll und emotional schwierige Themen wie Abschied und Neubeginn, dem Verhältnis von Vätern und Söhnen und der Vielfalt des Begehrens.

1.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, www.barjedersicht.de, www.querverlag.de