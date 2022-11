„Hier ist noch viel Potenzial für die Community“

× Erweitern Foto: Queer*Main-Kinzig Der im Oktober neu gewählte Vorstand von Queer* Main-Kinzig. Obere Reihe v.l.n.r.: Leon Roskoni, Selena Krieg, Horst Seiler, Steve Euler, Thorsten Oldenburg und Roman Schultke-Clément, untere Reihe v.l.n.r.: Anika Frankenbach, Sibylle Schneider, Maja Ibañez und Mathias Mankus.

Seit August 2020 gibt es den Verein Queer* Main-Kinzig, der sich um Belange der LSBTIQ*-Community in der Region kümmert. Im Oktober dieses Jahres wurde ein zum Teil neuer Vorstand gewählt, der auch vereinsintern die Regenbogencommunity widerspiegelt: „Dies dürfte der queerste Vorstand in Hessen sein“, kommentierte Pressebeauftragte Anika Frankenbach.

„Einige Personen des neuen Vorstands sind auch politisch und in den unterschiedlichsten queeren* Bereichen unterwegs und aktiv anzutreffen. Es gilt, für die queere* Community im Kreis etwas zu bewegen und die Vielfalt unter dem Regenbogen dort voranzubringen“. Die Arbeit des Vereins ist seit Anbeginn in verschiedene Ressorts aufgeteilt: Anika Frankenbach ist zum Beispiel Ansprechperson für geschlechtliche Vielfalt, Sibylle Schneider für Frauen-Themen, Selena Krieg für Jugendarbeit. Wir haben mit dem ersten Vorsitzenden Steve Euler über die Arbeit von Queer* Main-Kinzig gesprochen.

Steve, was konnte der Verein – auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Ressorts – bislang erreichen?

Corona hat es uns als neu gegründeten Verein nicht leicht gemacht. Treffen waren teilweise nur bedingt oder gar nicht möglich, was auch an den ungeeigneten Räumen lag. Dennoch haben wir einiges geschafft. 2021 konnten wir unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen den ersten IDAHOBIT in Gelnhausen veranstalten. Moderiert wurde die Veranstaltung von verschiedenen Redner*innen, mit zugeschalteten Grußbotschaften von Oli Becker und musikalisch unterstützt von Moritz Bierbaum. Die Veranstaltung fand vor dem Rathaus in Gelnhausen statt und wurde durch das Hissen der Regenbogenflagge gekrönt, die zum ersten Mal in Gelnhausen wehte. Auch vor der Kreisverwaltung wehte die Regenbogenflagge. 2022 fand ein toller IDAHOBIT im District 44, einer Eventlocation in Gründau-Lieblos, statt – mit Musik, Poetry Slam und Beach-Feeling.

Im Sommer 2021 feierten wir im Gelnhäuser Kino die Filmpremiere im Main-Kinzig-Kreis von RUN, einem Filmprojekt des Open Mind Ensembles Karben. Daran anknüpfend konnten wir das Kino Gelnhausen dafür gewinnen, die QueerFilmNacht Gelnhausen ins Leben zu rufen. Diese startete im November 2021 im Zweimonatsrhythmus. Im April 2022 ist noch das ANDERSkino by Queer* Main-Kinzig dazugekommen, so dass wir inzwischen an jedem zweiten Mittwoch des Monats ein queeres* Filmangebot im Kino Gelnhausen haben.

Wichtig sind die queeren* Treffs im Main-Kinzig-Kreis: Das offene Treffen für Queers* und Allies findet an jedem 3. Donnerstag im Monat in den Räumen der SEKOS statt, die uns die Räume freundlicherweise kostenfrei zur Verfügung stellt. Weitere Projekte sind der TIN*-Info-Treff „all about trans*“, ein offener Treff für alle Menschen, die sich über das Thema Geschlechtervielfalt informieren möchten, eine Community finden oder sich auch nur in gepflegter Atmosphäre austauschen wollen. Begleitet und geleitet wird diese Veranstaltung von Anika, unserer Beauftragten für geschlechtliche Vielfalt. Sie leitet auch die Trans* Beratung in der AIDS-Hilfe Hanau und Main-Kinzig-Kreis. Der nächste Treff findet am 8. Dezember statt. Auch die schwulen Väter möchten wir nicht vergessen zu erwähnen. Das Projekt wird im neuen Jahr wieder aufgenommen und der Name ist Programm: Schwule Väter treffen sich und tauschen sich aus. Beide oben genannten Treffen finden ebenfalls in der SEKOS Gelnhausen statt.

Welche Aufgaben hat sich der neue Vorstand vorgenommen?

Die Wahl des neuen Vorstandes ermöglicht uns vieles, was in den letzten zwei Jahren ein wenig zu kurz gekommen ist. So haben wir nun eine Beauftragte für Jugendarbeit, die auch bereits den ersten Jugend-Treff organisiert hat, welcher sehr gut gestartet ist. Wir haben auch endlich wieder jemanden, der sich künftig um Grafik und Social Media kümmert und eine neue Beauftragte für Frauen, die künftig regelmäßige Treffen plant. Generell hat sich ein tolles Team gefunden und die ersten Ideen sind schon in der Mache, wie zum Beispiel der Stand von Queer* Main-Kinzig auf dem Weihnachtsmarkt in Gelnhausen. Wir hoffen auch dieses Jahr wieder den bunten Weihnachtsbaum vor dem MKK Forum schmücken zu können, der während der gesamten Adventszeit dort steht; alle sind eingeladen, dort ihre persönliche Weihnachtskugel aufzuhängen.

Es werden auch wieder regelmäßige Planungs-/Vereinstreffen stattfinden, wo es um Projektarbeit und Austausch gehen wird.

Ein Herzenswunsch ist ein kleiner Pride in Gelnhausen. Es bleibt also spannend! Unsere Hauptaufgaben werden aber sein, den Verein bekannter zu machen und eine Community im Kreis zu schaffen.

Welche besonderen Probleme ergeben sich für die Arbeit in der Region?

Im ländlichen Raum ist es immer noch sehr schwierig für Menschen ihre wahre Identität, ob geschlechtlich oder sexuell, zu zeigen und auszuleben. Mit unseren unterschiedlichen Angeboten möchten wir Menschen verschiedene Möglichkeiten bieten und auch zeigen, dass sie nicht allein sind. Ein kleiner Kern an Community hat sich schon gebildet, doch da ist noch viel Potenzial und wir freuen uns immer über neue Gesichter. Corona hat es natürlich nicht einfacher gemacht und wir bemerken, dass sich zu den üblichen Schwierigkeiten im ländlichen Raum auch eine gewisse „Community-Faulheit“ entwickelt hat. Das spüren wir sowohl in Bezug auf die Bereitschaft sich aktiv einzubringen, als auch in Bezug auf die Teilnahme an Angeboten.

Welche konkreten Termine habt ihr im Dezember?

Na klar! Wir freuen uns auf folgende Termine im Dezember:

1.12.: Jugend-Treff ab 18:30 Uhr in der SEKOS Gelnhausen

8.12.: „all about trans*“ Der TIN*-Info-Treff um 18:30 Uhr in der SEKOS Gelnhausen

8.12. bis 11.12.: Der Queer* Main-Kinzig Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Gelnhausen

14.12: ANDERSkino by Queer* Main-Kinzig: „Call me by your Name” um 17:45 Uhr im Kino Gelnhausen

18.12.: Das Queer* Advents-Café ab 14 Uhr im WCV Casino in Wächtersbach

Alle Termine und Infos sind unter www.queermainkinzig.de sowie auf der Facebook- und Instagram-Seite des Vereins zu finden