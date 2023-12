× Erweitern Foto: Kubig MichelKubig-1

Im Raum Gießen ist Michel Kubig eine bekannte Persönlichkeit – zum einen, weil er als Sänger regelmäßig auf vielen Bühnen zu Gast ist, und auch wegen seines Projekts „Von Handicap zu Handicap“, mit dem er anderen Menschen mit Handicaps hilft, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Kubig selbst ist seit seiner Kindheit auf einen Rollstuhl angewiesen und lebt heute mit seinem Mann Niklas und verschiedenen Assistenten, die ihn im Alltag unterstützen. Vor allem ist Michel Kubig aber eine Power-Person, die trotz aller Hürden seinen eigenen Weg gefunden hat. Davon erzählt der 32-jährige in unserem Interview.

Michel, nach der Corona-Pause konntest du dieses Jahr endlich wieder mit deinen musikalischen Aktivitäten durchstarten. Wie hat sich das gestaltet?

Ja, ich hatte dieses Jahr viele Auftritte und auch schon für 2024 ist vieles geplant, verschiedene CSDs, in Gießen zum Beispiel oder das Stadtfest und der Marienmarkt hier in Linden, in meinem Heimatort. Wenn alles klappt, bin ich außerdem in der Jury einer großen Talentshow in Kleve. Das sind die nächsten Termine, die jetzt schon feststehen.

Wie immer voll aktiv!

Wie immer voll aktiv! Und ich werde nicht müde. Ich habe eher das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr Energie habe ich. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich in meinem Leben mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich weiß, was mir wichtig ist und was mir nicht so wichtig ist. Klar, durch meine Behinderung und durch auch mein Leben, was nicht immer so einfach war, mit Bulimie, Depressionen und einem Burnout, da braucht man natürlich auch ein bisschen, um verschiedene Situationen und Stationen zu durchlaufen. Aber ich denke, es gehört alles im Leben dazu, gute Erfahrungen und negative Erfahrungen. Und es ist wichtig, dass man weiß, wie man mit negativen Erfahrungen umgehen muss. Dass muss jeder für sich selbst lernen, da gibt es kein Rezept. Mir ist es mittlerweile wichtig, gesund zu bleiben und von innen heraus glücklich zu sein. Wenn man glücklich im Inneren ist, strahlt das auch nach außen. Nach Corona hat sich viel verändert. Viele Leute in den Pflegeberufen sind gegangen, was für mich ein herber Rückschlag ist. Diese Leute sind ja quasi dafür mitverantwortlich, dass ich so selbstständig leben kann. Klar kann ich vieles alleine, aber so Sachen wie Körperpflege oder auch Unternehmungen, das geht natürlich nur, wenn Leute auch da sind, mich begleiten können.

Deine Behinderung hat dein Leben immer mitbestimmt; wie bist du mit Themen wie Pubertät oder Coming-out umgegangen?

Es war schon immer so, dass ich mir nie Gedanken gemacht habe, was andere sagen, denken oder was sie von mir halten. Das ist auch heute noch so. Ich mache grundsätzlich das, was ich möchte und wie ich es fühle. Ich habe damals einfach zu meinen Eltern gesagt, dass ich auf Männer stehe. Da waren sie natürlich verdutzt. Und ich habe gesagt: ja, ihr habt richtig gehört, ich stehe auf Männer. Ich habe das von Anfang an offen mitgeteilt und auch dafür gestanden, dass jeder Mensch die Person lieben soll, die er liebt, und dass man gegen Gefühle oder gegen bestimmte Situationen nichts machen kann und auch nicht machen soll, weil das gut ist, so wie es ist. In der Zeit als ich noch jugendlich war, war es noch gar nicht so üblich so offen zu leben. Dennoch finde ich, dass es auch heute noch mehr in die Richtung gehen muss, dass noch mehr Menschen sich öffnen dürfen und auch können.

Du kommst ja jetzt nicht aus einer Großstadt, sondern wohnst in der Nähe von Gießen …

Aufgewachsen bin ich in einem Dorf, in Biebertal. Da wohnten und wohnen viele ältere Menschen und da war es damals für viele ganz unverständlich, dass ich so offen damit umgegangen bin. Ich habe ja auch in der lokalen Presse schon über mein Coming-out gesprochen und ich habe mich damals auch sehr stark geschminkt. Ich wollte halt, dass die Leute sehen, so wie ich mich fühle, zeige ich mich auch, und ich habe damit gar kein Problem.

Du hattest keine queere Community in der Provinz …

Gar nicht, nein. Es gab in Gießen eine kleine Bar, das Belami hier am Bahnhof, da bin ich, als ich 18 war, zum ersten Mal hin. Für mich war das schon eine komische Erfahrung, weil das meine erste Begegnung mit homosexuellen Menschen war. Vorher kannte ich auch im Freundeskreis niemanden der gleichgeschlechtlich orientiert war. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nie für irgendwas in meinem Leben geschämt oder gedacht, dass ich etwas anders hätte machen müssen. Ich bin halt ein Mensch, der eher nach Bauchgefühl und Herz handelt.

Hast du inzwischen queere Community erlebt oder hast einen schwulen oder queeren Freundeskreis?

Das ist eher schwierig. Tatsächlich ist es so, dass ich privat und auch freundschaftlich mehr mit Frauen zu tun habe. Ich bin, glaube ich, schon eine kleine Diva. Ich interessier mich für Mode, Beauty und Styling und da habe ich in der Tat mehr Freundinnen.

Vermisst du sowas wie eine schwule oder queere Community?

Vermissen würde ich jetzt nicht sagen, denn was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Aber spannend ist es natürlich schon, sich mit anderen auszutauschen. Aber direkt vermissen tue ich das jetzt nicht.

Der Austausch passiert dann wahrscheinlich eher über das übers Internet, oder?

Na, in der Tat ist es so, dass ich, seit ich verheiratet bin, privat weder chatte noch ein Profil auf einer Dating-Plattform habe. Ich bin privat auch nicht viel im Internet unterwegs. Ich nutze eher die Möglichkeit rauszugehen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder auch gerne mal, wie heute Abend, mit meinem Kumpel, der aber hetero ist, ein Glas Wein zu trinken. Also ausgehen, ein Glas Wein trinken, oder zwei oder drei, das mache ich dann schon ganz gerne.

Wie und wo hast du deinen Freund und heutigen Ehemann kennengelernt?

Das ist eine ganz lustige Geschichte: Wir haben uns vor vier Jahren über eine schwule Dating-Plattform kennengelernt. Ich habe eigentlich immer nur mit Leuten gechattet, die auch ein Profilfoto hatten. Auch weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Leute mir irgendwas erzählen, was dann nicht gestimmt hat. Es hat mich immer geärgert, wenn nicht offen kommuniziert wurde, wie man aussieht, sondern irgendwelche Bilder postet. Mein heutiger Mann hatte mich damals mit einem einfachen „hey“ angeschrieben, und ich habe gedacht, na, der hat relativ wenig Angaben im Profil und auch kein Bild, und ich wollte ihn schon blockieren. Meine damalige Assistentin meinte, ich solle trotzdem antworten und nach einem Foto fragen. Das habe ich dann getan und gebeten, gern ein angezogenes Bild zu schicken, denn manchmal bekommt man ja auch Bilder zugesendet, die man beim ersten Mal so gar nicht sehen will, ne? Also hat er das auch so gemacht. Wir haben dann telefoniert und ein Treffen ausgemacht. Ich hatte vorher schon offen gesagt, dass ich viel Hilfe im Alltag brauche, aber dass ich allein wohne, mit Assistenz. Ich dachte, na ja, mal sehen, ob er überhaupt kommt. Auch weil so ein Rollstuhl für viele auch mit Arbeit verbunden ist. An angekündigten Tag habe ich mit meinem Assistenten Rufbereitschaft ausgemacht, das heißt, er ist nach Hause gefahren und ich war dann mit meinem Besucher alleine. Und er ist tatsächlich gekommen. Und dann war das einfach Liebe auf den ersten Blick. Er war dann eine Nacht bei mir und dann wussten wir beide schon, dass wir auf jeden Fall zusammenziehen wollen und heiraten wollen. Das war irgendwie richtig magisch, auch weil ich eigentlich nie heiraten und mich auch nie fest binden wollte. Meine Mutter war zuerst dagegen, weil mein Mann zehn Jahre jünger ist als ich, aber als sie ihn kennengelernt hat, wusste sie, warum ich so für ihn schwärme. Und es ist eben auch so, dass er, obwohl er jünger ist, fast erwachsener ist als ich. Er ist ein bisschen ruhiger und zurückhaltender, und ich bin jemand, der halt eher so durchs Leben prescht. Und das ergänzt sich, glaube ich, ganz gut.

Auf Dating-Plattformen geht es ja mitunter sehr gnadenlos zu. Wie hast du das als Mensch mit Behinderung erlebt?

Ja, das gab es schon auch. Ich habe immer viele Nachrichten bekommen, aber wenn sie dann meine Bilder mit Rollstuhl gesehen hat, haben einige gedacht, ach nee, das ist nichts für mich. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Es war eher so, dass mir die Männer oft nicht gefallen haben, weil ich schon sehr aufs Aussehen geachtet habe und nicht nur auf die inneren Werte. Heute sage ich natürlich, dass das Aussehen mitspielen muss, aber der Charakter und die inneren Werte sind einfach wichtiger, Vertrauen zu haben, sich öffnen und sich fallen lassen zu können. Und ich glaube auch, dass nur so eine gute Beziehung oder eine Ehe funktioniert, wenn es eben gute und schlechte Zeiten gibt. Dieses Grundvertrauen entwickelt sich erst nach einer gewissen Zeit. Wir haben mitten im Lockdown geheiratet, das war auch ganz besonders, weil wir gesagt haben, wir heiraten nicht wegen der großen Party, sondern wir heiraten, weil wir uns lieben. Wir haben am 8. Juli geheiratet. Das ist der Todestag meiner Großmutter, die ich sehr geliebt habe und immer noch liebe; ich wollte aus dem Trauertag einen „Trau-Tag“ machen, also einen fröhlichen Tag.

Du hast echt eine bemerkenswerte Art, in jeder Situation die positiven Dinge zu sehen!

Das gelingt mir natürlich nicht immer. Es gibt auch Tage, an denen ich denke – also, darf man das hier so sagen? – alles ist Scheiße, alles ist schlecht. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man das Leben genießen sollte. Man weiß nicht, wie lange man lebt, man weiß nicht, wie lange gesund bleibt und deswegen genieße ich lieber mein Leben und freue mich auf alles, was kommt. Ein Thema, das mich zurzeit sehr beschäftigt, ist eine negative Erfahrung. Es ist so: Ich bin von Geburt an erwerbsgemindert. Die Erwerbsminderungsrente wird mir nicht genehmigt, weil mir acht Versicherungsjahre fehlen. Ich dachte mir dann, dass ich bei der Stadt Linden nach einem 520-Euro-Job im Kindergarten frage. Ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, den ich persönlich kenne, und das ging dann ein halbes Jahr hin und her, bis man mir sagte, dass es geklärt sei und ich mich bei der Personalabteilung melden könne. Als ich dort anrief, heiß es, dass noch gar nichts entschieden sei, und dann ging das wieder hin und her und es ist bis heute nichts passiert. Ich habe mich jetzt entschieden, das nicht mehr zu machen. Was mich ärgert ist, dass ich so lange hingehalten wurde. Das geht gar nicht, egal ob man behindert ist oder nicht. Da habe ich mich schon ein bisschen gedemütigt gefühlt. Und ich habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob das vielleicht doch an dem Rollstuhl liegt. Also, wie wäre es gewesen, wenn ich gesund wäre. Aber wie gesagt, man muss auch negative Erfahrungen machen, um wieder positiv nach vorne schauen zu können. Was ich mir für Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Einschränkungen wünschen würde, wäre, dass diese Menschen einfach mehr in die Gesellschaft und im Beruf integriert werden. Ich bekomme, so viele E-Mails von Menschen, die davon erzählen, wie ihnen Dinge verwehrt werden. Das wäre nochmal ein Thema, für das ich aufstehen würde, damit Menschen mit Beeinträchtigung in die Gesellschaft, im Berufsbereich und bei vielen Dingen einfach noch mehr integriert werden.

Kontakt zum Michel Kubig und sein Projekt über www.von-handicap-zu-handicap.de/

Interview: Björn Berndt