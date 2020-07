„Kiss me Kosher“: Preview in Stuttgart

× Erweitern Foto: x-verleih Kiss Me Kosher

Ab dem 10. Juli geht der CSD Stuttgart mit täglichen Live-Streams auf Sendung: Die CSD Kulturwochen versprechen 14 Tage lang einen abwechslungsreichen Mix aus Diskussionen, Filmvorführungen, Informationsabenden, Kulturbeiträgen und Lesungen, Gottesdiensten bis hin zu Partys. Gesendet wird live aus dem Stadtkaufhaus „Das Gerber“ in der Sophienstraße; hier wurde ein CSD-Studio eingerichtet, das als Sendezentrum für die Live-Streams fungiert.

Den Auftakt zu den CSD-Kulturwochen bildet die Preview des Films „Kiss me Kosher“, der am 8. Juli auf dem Kulturwasen der Stadt Stuttgart gezeigt wird.

Die romantische Komödie behandelt ein ernstes Thema: Shira und ihre quirlige Großmutter Berta haben höchst unterschiedliche Ansichten über die Liebe und „was Frau darf und was nicht“. Zusätzlichen Zündstoff bietet Maria, eine Deutsche – und die große Liebe von Shira. Die beiden wollen heiraten, doch die kulturellen Unterschiede scheinen größer als gedacht. Als Marias Familie auf Shiras Familie in Jerusalem trifft, ist das Chaos perfekt – aber zumindest sind sich alle einig, dass die Hochzeit geplant werden muss. Nur Oma Berta setzt alles daran, den Hochzeitstag zu verhindern – eine Ehe zwischen einer Deutschen und einer Israelin ist ein Ding der Unmöglichkeit! Pikantes Detail: Berta selbst hat mit dem Palästinenser Ibrahim ein unkonventionelles Liebeglück gefunden. Kann das alles gut gehen? Soviel vorweg: Am Ende des Films wird geheiratet!

„Kiss me Kosher“ startet offiziell im September 2020 – in Stuttgart kann man den Film schon am 8. Juli als Preview sehen. Vorab gibt es ein Gespräch mit der Filmproduzentin Christine Günther, Monty Ott, dem Vorsitzenden von Keshet, der jüdischen LSBTIQ*-Gemeinde Deutschland, sowie Jörn Precht, Professor an der Hochschule für Medien und Vorstand des Filmbüro Baden-Württemberg. Christoph Michl vom CSD Verein übernimmt die Moderation.

Tickets für den Event gibt’s nur im VVK – für Autostellplätze und, ganz neu, für Liegestühle in „Open Air Lounges“.

8.7., Kulturwasen auf dem Cannstatter Wasen, Mercedesstr. 40, Stuttgart, 19:30 Uhr Gespräche und Interviews, Filmstart um 20 Uhr, Tickets überwww.kulturwasen.de, www.csd-stuttgart.de

Mehr Infos zum Film über www.x-verleih.de