„La Cage aux Folles“ in Mannheim

Der Klassiker des queeren Musicals kommt ins Mannheimer Capitol.

Das „La Cage aux Folles“ ist ein Nachtklub in St. Tropez. Geführt wird er vom schwulen Paar Albin und Georges; Albin ist der Travestiestar der Show, der als Zaza jeden Abend die Gäste bezaubert. Unruhe kommt ins Haus, als unerwartet Besuch aus Georges Vergangenheit auftaucht: Sein Sohn Jean-Michel, aus einer früheren Beziehung und bereits erwachsen, hat für seinen Vater die freudige Botschaft, dass er heiraten werde – ausgerechnet die Tochter eines erzkonservativen Lokalpolitikers, der am liebsten alle Nachtlokale von St. Tropez schließen möchte. Damit nicht genug: Für den nächsten Tag lässt sich der zukünftige Schwiegervater samt Gattin für einen Besuch bei Georges ankündigen. Georges versucht, für den Besuch alles Homosexuelle aus der Wohnung zu verbannen – doch was wird mit Albin? In der etwas unfreiwilligen Rolle als „Dame des Hauses“ läuft der Travestie-Star zur Hochform auf – was zu unerwarteten Wendungen im streng geplanten Ablaufplan führt.

Das Capitol zeigt „La Cage aux Folles“ als Eigenproduktion; in den Hauptrollen der rasanten Komödie sind Markus Beisel (Céline Bouvier) und Hannes Staffler zu sehen, Marcos Padotzke lässt die Musik mit seinem wundervollen Orchester im leichten Kaffeehausstil klingen, die Choreografie stammt von Doris Marlis. Georg Veit inszeniert das Stück als starkes Plädoyer, unsere Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu begreifen. „Mein halbes Leben fiebere ich dieser Rolle schon entgegen, die einen so wichtigen Teil der schwulen Popkultur ausmacht“, sagt Hauptdarsteller*in Beisel über die Produktion.

17.9., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, weitere Termine: 15.10., 7.11., 2. und 17.12., www.capitol-mannheim.de