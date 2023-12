„Neuwagen“ verschenken!

× Erweitern Foto: Kobberger Kobberger

Raffinierte Düfte regen unsere Fantasie an – und umgekehrt sind es manchmal olfaktorische Erlebnisse, die die Idee für einen neuen Parfümduft liefern.

Der unverwechselbare Geruch eines Neuwagens war die Inspiration des innovativen Parfümeurs Marc vom Ende, der mit „Neuwagen“ ein Extrait de Parfum für den Künstler Christian Kölbl kreierte. „Neuwagen“ wird von einem intensiven holzig-würzigen Lederduft dominiert, versetzt mit frischen, blumigen Akzenten. Als Überraschungsmoment mischt sich dazu subtil eine Kombination aus artifiziellen, fast schon metallisch anmutenden Lack- und Ozon-Nuancen. Ein markantes, langanhaltendes Unisex-Parfüm für individualitätsbewusste Träger*innen. Kein Wunder: Marc vom Ende hat nicht nur viele einzigartige Düfte für verschiedene Häuser kreiert, sondern zeichnet sich unter anderem auch verantwortlich für den typischen Geruch der Mercedes S-Klasse. „Neuwagen“ gibt’s beim Frankfurter Duft- und Kosmetik-Experten Kobberger. Deren Maîtres des Parfums wurden übrigens von Marc vom Ende ausgebildet.

Apropos Autos: Wer im eigenen Wagen – oder dem eines Freundes oder einer Freundin – für angenehme Duftmomente sorgen möchte, dem sei der diskret designte „Car Diffuser“ für die luxuriösen Raumdüfte von Serge Lutens empfohlen. Der Car-Diffuser wird in die Klappen der Belüftung am Armaturenbrett angeklickt, die Duftkartusche eingelegt – schon hat man ein angenehmes Duft-Ambiente im Auto. Fünf Raumdüfte stehen zur Auswahl: Von „Arab House“ über „Japanese House“ bis zu „The Scottish House“ geht’s einmal um die Welt. Die Refill-Kartuschen des Car-Diffusers passen natürlich auch in den Home-Diffuser.

Zu guter Letzt noch ein klassischer, aber nicht minder schicker Geschenk-Tipp: Wer viel unterwegs ist, schätzt die Vorzüge einer guten Herrenkulturtasche, in der alle Pflegeprodukte bis zur Zahnbürste und dem Rasierer Platz finden. Die edle Washbag von BGENTS Frankfurt ist aus hochwertigem Rindsleder gemacht und mit zwei Reißverschlüssen sowie einem flexiblen Tragegurt versehen; damit kann man die Tasche auch vertikal tragen. Gibt’s in schwarz, dunkelbraun, dunkelblau und hellgrau bei Kobberger – bis Anfang Januar, solange der Vorrat reicht.

