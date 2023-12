„Queere Sichtbarkeit unheimlich wichtig“

× Erweitern Foto: Tobias Paul MKSM-1

Der Pop-Poet MKSM hat im November seine neue EP „Ready“ veröffentlicht. Vielfältig arrangiert, von Power-Pop bis Drum’n’Bass-Groove, erzählt MKSM in seinen Songs vor allem wieder queere Geschichten von beendeten Beziehungen oder der Liebe zu sich selbst. Am 6. Januar ist er zu Gast beim Queer-Festival „Winterzauber“ in Gelnhausen – wir haben ihn zum Interview getroffen. *bjö

Du hast im Rahmen deiner neuen EP „Ready“ wieder mit vielen queeren Aktivist*innen wie Brix Schaumburg, Jochen Schropp oder Comedian Philipp Leinenbach zusammengearbeitet – wie sind die Kollaborationen entstanden?

Brix und ich kennen uns schon seit ein paar Jahren - aber bis zum Videodreh von „Loving Myself“ hatten wir nur online Kontakt. Ich liebe seine Arbeit und habe ihn im November auch bei seiner Spenden-Aktion „Queer durch’s Land“ in Berlin supported. Jochen und Philipp spielen im Kurzfilm „Damals Plötzlich Jetzt“ mit - ein Film, in dem es um queeres Leben und Diskriminierung gegenüber Menschen der LGBTQ+ Community geht. Der Song „Love In The Dark“ von Leopold und mir ist ein Schlüsselpunkt in der Geschichte des Films. So haben wir uns kennen gelernt. Gerade Jochens Weg verfolge ich schon seit Jahren und bin unheimlich dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat im „Loving Myself“-Video mitzuspielen. Philipp spielt im „Ready“-Musikvideo meinen Ex-Freund - ich hätte mir keinen besseren Ex vorstellen können. Ich liebe es, wenn sich queere Künstler*innen und Aktivist*innen für gemeinsame Projekte supporten. Übrigens: Von „Loving Myself“ gibt es jetzt eine Live-Session mit Streicher*innen des ältesten queeren Orchesters Deutschlands – „Concentus Alius“ – darauf bin ich sehr stolz. Schaut einfach auf meinem YouTube-Channel vorbei.

Deine neue EP handelt von Trennungsgeschichten, von Selbstbewusstsein und von Liebe für sich selbst – stecken in den Texten immer auch eigene Erfahrungen oder woher holst du deine Inspiration?

Natürlich sind es oft eigene Erfahrungen, aber es sind auch Geschichten meiner Freund*innen, die ich mit meinen eigenen verbinde. Die fünf Tracks meiner dritten EP erzählen vielseitige queere Geschichten. Einen Track wie „Loving Myself“ habe ich aber natürlich auch für mich geschrieben: Selbstliebe ist besonders für LGBTIQ* so wichtig. Und wenn ich lese, dass dieser Song auch anderen queeren Menschen Kraft gibt - was soll ich sagen: Das ist das schönste Gefühl. Auch „Last One“ handelt von meinen Erfahrungen. Ich wollte einen Gay Love Song schreiben, der von der großen Liebe spricht aber auch ehrlich die anderen Erfahrungen – die misslungenen Liebes-Versuche – beschreibt. Und ich denke, dass viele von uns spannende Dating-Geschichten erlebt haben.

× Erweitern Foto: Tobias Paul MKSM-2

Neben deinem queeren Aktivismus engagierst du dich auch für das Thema „Stottern“ – das wiederum ist ein sehr persönliches Thema. Gibt es da auch Unterstützung von Prominenten?

Ich habe selbst bis vor ein paar wenigen Jahren stark gestottert. Das Thema Stottern braucht mehr Sichtbarkeit - allein in Deutschland stottern rund 800000 Menschen, also ca. 1 Prozent. Und gerade das Thema ‚Stottern im Erwachsenenalter‘ wird zu wenig besprochen. Seit 2022 arbeite ich mit der Bundesvereinigung ‚Stottern & Selbsthilfe‘ und habe vor einem Jahr meinen Track „Part Of Me“ released. Neben der Sichtbarkeit geht es mir um Akzeptanz und auch hier um Selbstliebe. Dieses Jahr hatte ich die Ehre beim Bundeskongress ‚Stottern & Selbsthilfe‘ ein Konzert zu spielen. Das war so besonders und so wichtig – auch für mich. Der kleine Maksim wäre sehr stolz gewesen! Prominente Unterstützung gibt es da noch nicht. Vielleicht ändert es sich aber mit der Zeit. Der Bundesvereinigung schrieb dazu folgendes: „Aktuell gibt es in Deutschland keinen uns bekannten stotternden Musiker, der so offen für Sichtbarkeit sorgt. MKSM bietet daher auch stotternden Jugendlichen und Heranwachsenden eine Identifikationsfigur und kann ihnen Vorbild für das eigene Empowerment sein“.

× Erweitern Foto: Tobias Paul MKSM-3

Im Januar bist du wieder mal zu Gast im GAB-Land und trittst im Rahmen des Queer-Festivals „Winterzauber“ in Gelnhausen auf. Wie wird deine Show aussehen?

Ich finde es super wichtig, auch kleinere queere Events und Prides zu supporten. Queere Menschen leben überall und gerade in kleineren Städten ist queere Sichtbarkeit unheimlich wichtig. Natürlich werde ich nicht nur die Songs meiner aktuellen EP performen. Gerade bei „Loving Myself“ liebe ich es, mit dem Publikum zu singen. Ich möchte, dass sich die Besucher*innen während meiner Pride-Auftritte wohl fühlen – der Platz vor der Bühne soll ein Safer Space sein!

