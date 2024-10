× Erweitern Foto: Lior Neumeister HengamehYaghoobifarah Hengameh Yaghoobifarah

Hengameh Yaghoobifarah stellt den zweiten Roman „Schwindel“ vor; ein komplexes Beziehungsgeflecht, in dessen Mitte sich Ava befindet. Ava trifft Robin, das Date kommt langsam in Fahrt, doch die beiden bleiben nicht lange genug ungestört in Avas Wohnung: Unerwartet klingelt zuerst Delia, dann Silvia an der Tür und beide wollen Ava wegen diverser Themen zur Rede stellen. Alle zusammen? Das ist zu viel für Ava. Da hilft nur die Flucht nach vorn, beziehungsweise in diesem Fall nach oben, aufs Dach des Hauses. Die anderen folgen, der Haustürschlüssel wird vergessen, die Handys natürlich auch. In schwindelerregender Höhe hockt das Quartett nun da und muss sich wohl oder übel miteinander auseinandersetzen – und irgendwie versuchen alle heil vom Dach zu kommen. Im Anschluss an die Lesung gibt es ein Gespräch mit dem Autor und Journalisten Evan Tepest.

9.10., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.mousonturm.de