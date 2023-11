„Something Rotten“: Der Beginn aller Musicals

× Erweitern Foto: The English Theatre Something Rotten

Eine vergnügliche Musical Comedy soll der diesjährige Winter-Hit im English Theatre werden. Das 2015 am Broadway uraufgeführte Stück „Something Rotten“ erzählt auf humoristische Weise die Geburt des Musical-Genres: 1595 leiten die beiden britischen Brüder Nick und Nigel Bottom eine Theatertruppe. Mehr schlecht als recht, denn ihr großer Konkurrent ist niemand geringerer als William Shakespeare – bei den Brüdern nur „Der Barde“ genannt. Als sie erfahren, dass „Der Barde“ an genau dem gleichen Theaterstück arbeitet wie sie selbst, beschließen Nick und Nigel, ein Orakel zu Rate zu ziehen. Das prophezeit, dass die Zukunft des Theaters in einer Kombination aus Schauspiel, Musik und Tanz besteht. Am besten bringe man alle drei Komponenten gleichzeitig auf die Bühne. Während die Bottom-Brüder fieberhaft am Prototyp des weltersten Musicals arbeiten, spitzt sich der Streit mit William Shakespeare immer weiter zu. Regisseur Ewan Jones inszeniert den schwungvollen Broadway-Erfolg „Something Rotten“ für das English Theater Frankfurt.

Premiere: 17.11., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, 19:30 Uhr, das Musical läuft bis 31.3.2024, www.english-theatre.de