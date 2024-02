„Vielfalt leben. Jetzt erst recht!“

× Erweitern Foto: Stuttgart PRIDE StuttgartPRIDE_Motto2024-2

Dieser Appell ist das diesjährige Motto der Stuttgart PRIDE. „2024 gilt es mehr denn je, geschlossen zusammen zu halten, innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb unserer queeren Community, die ebenso bunt und vielfältig ist, wie jede*r Einzelne von uns“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Wir wehren uns! Wir setzen uns dem Hass und der Hetze gegen unsere Community entgegen. Wir lassen der rechten Propaganda keinen Platz, nicht in unserer Gesellschaft und nicht in unserer Community.“ Mit der multikulturellen Auswahl der Schirmpersonen setzt der Verein ein Zeichen: Lisa Strelkowa von den LGBT Jews Stuttgart, Atahan Demirel von der Queer Muslimischen Allianz und Olcay Miyanyedi von der Türkischen Gemeinde Baden-Württemberg bilden das Team 2024. Die Stuttgart PRIDE findet in diesem Jahr vom 12. bis 28. Juli statt, mit der Demo am 27. Juli und dem „Hocketse“-Straßenfest am 27. und 28. Juli als Höhepunkt. Das Fest findet ausnahmsweise auf dem Markt- und Rotebühlplatz / City Ring statt und nicht wie gewohnt auf dem Schillerplatz; da dort das wegen der Fußball-WM verlegte jazzopen-Konzert stattfindet. Detlef Raasch vom CSD-Vorstand erfuhr eher zufällig von der Verlegung des jazzopen; bei der Stadt hatte man die Terminkollision der beiden Veranstaltungen nicht auf dem Schirm. Raasch wundert sich: „Seit 23 Jahren ist die Stuttgart PRIDE am letzten Juli-Wochenende eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt“. Immerhin sei es nun auch den Mitarbeitern der Stadt zu verdanken, dass die Stuttgart PRIDE trotzdem stattfinden kann, so Raasch.

www.stuttgart-pride.de