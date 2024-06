„Wow – ich spiel‘ immer noch!“

× Erweitern Foto: Roman Weigand „AnneBreick-Cajon“

Als Vollblutmusikerin bringt die Perkussionistin und Wahlfrankfurterin Anne Breick seit vielen Jahren den Groove unters Volk – aktuell mit ihrer Worldmusic-Band „Kick La Luna“, aber auch als Solo-Künstlerin, als Dozentin an Musikhochschulen in Frankfurt und Mainz, in Percussion-Workshops und als Gründerin des Frankfurter Frauenmusikbüros. Stolz kann Anne in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern – wie sie das feiert und wie sie ihre bisherige Karriere erlebt hat, erzählt sie im Interview.

Anne, wie sah die Frauenmusikszene zu Beginn deiner Karriere aus?

Anfang der 80er gab es einige große Frauentrommelbands in Berlin, Dortmund, Wuppertal, München und meine Band „Black Magic Women“ in Münster-Westfalen. Wir warenüber die Hälfte Lesben in der Band, bei den anderen Bands war das ähnlich. Ich habe mal nachgezählt: Über die ganzen 40 Jahre habe ich in neun Bands gespielt und sieben Frauenbands gegründet, unter anderem die „Female Samba Connection“, die Müllgroovecombo „Ten on Tons“ und „Kick La Luna“, die seit 32 Jahren existiert, 10 CDs eingespielt hat und durch ganz Europa, die USA und Kanada getourt ist.

× Erweitern Foto: Breick „AnneBreick-historisch“ Erste Gigs anno 1986.

Wie bist du zur Percussion gekommen?

Als junges Mädchen musste ich Klavier und Flöte lernen. Die Gitarre war dann aber mein Wunschinstrument, weil ich lieber etwas Rhythmisches machen und dazu singen wollte. 1984 hatte ich meine erste Begegnung mit einer Keramik Bongo, in einem Beduinenzelt in einer Schlucht in Marokko. Ich habe so beherzt auf dieses Touri-Ding eingetrommelt, dass ich hinterher ziemlich blaue Finger hatte. Dann habe ich mir gedacht, dass ich das Trommeln vielleicht lernen sollte, bevor ich mir weiter weh tue (lacht). Kurze Zeit später stand ich dann schon auf der Bühne, mit meiner Unterrichtsgruppe mit fünf weiteren Frauen zur Eröffnung des Frauenzentrums in Münster-Westfalen. Eine Frauenband, die perkussive Musik macht, dazu noch tanzt uns singt, war damals ein absolutes Novum! Wir wurden zuerst in der Frauenszene weitergereicht, haben dann aber weiter auf Stadtfesten, in Clubs und auf Festivals gespielt. Wir waren ziemlich erfolgreich und haben echt viel bewegt, aber uns dann leider total zerstritten (lacht). Im Vergleich zu unseren damaligen Lehrern waren wir erfolgreicher, nicht unbedingt technisch gut, aber ich glaube, wir waren einfach authentischer. Für mich gibt es einen „weiblichen“ oder „fraulichen“ Stil. Ich habe nicht die Kraft, die Hände, die Muskulatur und will auch gar nicht so draufhauen wie ein Mann. Ich möchte energetisch spielen, aber nicht mit Kraft. Unsere Performances waren sehr lebendig, sinnlicher, spielerischer, eher „weiblicher“ und nicht so ehrgeizig wie bei den Jungs.

× Erweitern Foto: Christian Müller „AnneBreick-Buehne-1“

In Frankfurt hast du das Frauen Musikbüro gegründet, damit Frauen oder vor allem junge Musikerinnen eine Anlaufstelle haben und nicht drohen unterzugehen?

Ja, das kann man so sagen. Nach vier Jahren in Münster wollte ich in Frankfurt losstarten. Aber da musste ich ziemlich buddeln, denn es gab und gibt zwar nach wie vor eine ganze Menge Frauenbands, aber sie waren nicht wirklich sichtbar. Aus meiner privaten Musikerinnendatei entstand dann das Netzwerk, die Grundlage fürs Frauen Musik Büro, für den „Band Index“ und das einzige deutsche Musikerinnenportal im Internet „Melodiva“. Das alles gibt es bis heute noch, hat sich vergrößert und ist auch Anlaufstelle für junge FLINTA*-Musiker*innen geworden.

Ist dir wichtig, dieses Netzwerken auch in der queeren oder lesbischen Community zu verstärken?

Sagen wir mal so: Die Anfänge habe ich mit einer lesbischen Kollegin im Berlin gemacht. Im Vorstand des Frauen Musik Büros waren auch immer mehr als die Hälfte Lesben. Auch die Netzwerke in anderen Städten wurden damals hauptsächlich von lesbischen Musikerinnen übernommen. Das war ein offenes Geheimnis.

Allerdings: Nicht die Lesben, sondern ein schwuler Mann hat mich in die Frankfurter Queer-Szene eingeführt, und das war Rainer Gütlich, zum ersten CSD in der Klingerstraße. Er hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal zu Disco- und House-Musik trommeln würde. Und dann habe ich mit DJane Uhura gespielt, auf so einer Anhänger-Bühne. Damals ist auch mein Künstlerinnenname „Aye Bee Groove“ entstanden. Rainer wollte schreiben: „DJane Uhura legt auf und Anne trommelt“ – also wirklich! Das hört sich doch an, als hätte ich meinen Staubsauger dabei (lacht). Nee, das musste anders werden, und so kam‘s zu „Live-Percussion by Aye Bee Groove“. Das will ich meinem Jubel-Jahr mit DJane Andilicious wieder aufleben lassen, mit der ich bereits Mitte der 1990er im Schlosskeller in Darmstadt bei den ersten Frauen/Lesbenpartys zusammengespielt habe.

× Erweitern Foto: Christian Müller „AnneBreick-Buehne-2“

In diesem Jahr bist du erneut beim Dyke*March Frankfurt dabei. Was bedeutet dir das?

Ja, das ist jetzt der sechste Dyke*March und ich bin zum dritten Mal dabei, diese Mal sogar im Orgateam. Ich habe die Flyer und das Plakat relauncht und designt. An erster Stelle geht es uns um die lesbische Sichtbarkeit. Wir waren ja bisher immer am Anfang des CSD-Wochenendes, aber der CSD wurde auf August verschoben und wir haben unseren Termin im Juli beibehalten.

Der Dyke*March ist somit losgelöst vom großen CSD.

Wir freuen uns in diesem Jahr mal separat und eigenständig zu sein, um vielleicht auch mehr und andere Menschen zu gewinnen, die uns unterstützen. Ich werde auf dem Dyke-Truck, gefahren mit dem Mobil von Denise Kirsch, zu den Beats von DJane Andilicious trommeln, Live On The Road. Kommt alle und seid mit uns, bunt, frech, farbig und politisch. Anschließend gibt es den Demo-Abschluss vor dem LSKH.

× Erweitern Foto: Breick „AnneBreick-DykeMarch“

Meine Specials im Juni sind ein großer Samba Blocco am 5. Juni zum „Chase Manhattan“-Lauf vor der HfMDK und die Dyke*March Soli-Party in der Familie Montez mit DJane Andilicious und mir, mit Live Percussion und auch einer Dance Animation. Zu meinem 40. Bühnenjubiläum freue ich mich, mir ein Highlight pro Monat zu gönnen; von der Sylvestersession in der Gomera Lounge an den Bongos bis hin zu tollen Konzerten mit Kick La Luna. Im Herbst gibt es zwei ganz spezielle Solokonzerte im Club Voltaire und bei „Volker Rebell“. Es ist genial, speziell in diesem Jahr alles, was ich spielen, zelebrieren, erleben und organisieren kann, unter einem anderen Fokus zu stellen: Wow – ich spiel‘ immer noch! Und so kann ich mein Jubiläumsjahr eigentlich jeden Monat feiern. Das Leben feiern, die Community, die Beats, die tollen Menschen, denen ich begegnen durfte. Und vielleicht kommen diesmal auch viel mehr Jungs zum Dyke*March – weil: Es sind ja alle willkommen!

15.6., Dyke*March Soliparty, mit Outdoor Area, Open-Air-Live-Session und DJ Andilicious mit Live-Percussion von Anne Breick. Gast-DJane Frau P., Dykes and Friends Welcome, Eintritt gegen Spende für den Dyke*March 2024, Familie Montez, Honsellstr. 7, Frankfurt, 20 Uhr, www.ayebeegroove.de

Der Dyke*March 2024 findet am 19.7. statt, dykemarchffm.wordpress.com