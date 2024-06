„Zusammen eins: intersektional, antifaschistisch, queer“

× Erweitern Foto: bjö „MonnemPride“

So lautet das Motto des diesjährigen Monnem Pride, dem CSD in Mannheim. Erstmals wird der Communityevent vom QZM, dem Queeren Zentrum Mannheim, in enger Zusammenarbeit mit der organisierten Community auf die Beine gestellt. Ziel ist es, einen nachhaltigen CSD zu schaffen – nachhaltig im Sinne von Stärke und Solidarität in rauen Zeiten. „Wir betonen mit dem Motto unsere klare Haltung gegen rechtsextreme Parteien und Gruppen; gegen die Aneignung von rechtsextremen Parolen und gegen Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft, die mit Hass, Hetze, Gewalt und mit allen Mitteln spalten und demokratische Grundwerte abschaffen wollen“, so QZM-Vorstandsmitglied Ilka Kaufmann. Susanne Hun, Vorsitzende des QZM ergänzt: „Wir sind mit allen Menschen solidarisch, die eine offene und wertschätzende Gesellschaft fördern und leben wollen – unabhängig von ihrer sozialen oder ethischen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der geistigen, psychischen oder körperlichen Fähigkeiten, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechtsbewusstseins, des Geschlechtsausdrucks oder der Religion und Weltanschauung“.

Der Mommen Pride 2024 findet am 13. Juli statt, www.mommenpride.de

Tipp:

Wer sich am Monnem Pride beteiligen möchte: Im QZM gibt es regelmäßige offene Treffen des Orga-Teams, das sich über kreative Idee und Anregungen freut. Die Termine im Juni sind der 16. und 23.6., jeweils von 12 bis 16 Uhr.

www.qzm-rn.de